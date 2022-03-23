02:28 23.03.2022 (обновлено: 14:23 23.03.2022)
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против России
Канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 23 мар — РИА Новости. При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
После начала российской спецоперации на Украине и установления западными странами новых ограничений против Москвы в Берлине неоднократно заявляли, что пока рано отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом там не исключали, что такое решение придется принять при негативном развитии ситуации.
Как отметил в своем выступлении Шольц, "обратный эффект" от санкций должен быть "преодолимым".
"Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", — заявил канцлер.
Долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны — члены ЕС, заявил канцлер.
"Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России. — Прим. ред.) в некотором смысле проявится автоматически", — заключил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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