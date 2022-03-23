Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций
При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:28
2022-03-23T14:23
германия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9ff7a06219439117cefd67ebb64f8a73.jpg
БЕРЛИН, 23 мар — РИА Новости. При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.После начала российской спецоперации на Украине и установления западными странами новых ограничений против Москвы в Берлине неоднократно заявляли, что пока рано отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом там не исключали, что такое решение придется принять при негативном развитии ситуации.Как отметил в своем выступлении Шольц, "обратный эффект" от санкций должен быть "преодолимым".Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны". Эти меры, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия "будут еще более драматичными". Долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны — члены ЕС, заявил канцлер."Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России. — Прим. ред.) в некотором смысле проявится автоматически", — заключил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779234332.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_c577927523e3caf878c25e783be59ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, в мире
02:28 23.03.2022 (обновлено: 14:23 23.03.2022)
 
Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против России

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 мар — РИА Новости. При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
После начала российской спецоперации на Украине и установления западными странами новых ограничений против Москвы в Берлине неоднократно заявляли, что пока рано отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом там не исключали, что такое решение придется принять при негативном развитии ситуации.
Как отметил в своем выступлении Шольц, "обратный эффект" от санкций должен быть "преодолимым".

"Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", — заявил канцлер.

Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны". Эти меры, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия "будут еще более драматичными".
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 17:00
Польша заморозила 33 миллиона долларов в рамках санкций против России
Долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны — члены ЕС, заявил канцлер.
"Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России. — Прим. ред.) в некотором смысле проявится автоматически", — заключил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 11:47
В ЕС обсудят санкций против российской нефтяной отрасли
 
ГерманияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала