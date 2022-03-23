https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html

Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций

Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций - РИА Новости, 23.03.2022

Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций

При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:28

2022-03-23T02:28

2022-03-23T14:23

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БЕРЛИН, 23 мар — РИА Новости. При введении санкций против России необходимо учитывать их "обратный эффект", заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.После начала российской спецоперации на Украине и установления западными странами новых ограничений против Москвы в Берлине неоднократно заявляли, что пока рано отказываться от поставок энергоресурсов из России. При этом там не исключали, что такое решение придется принять при негативном развитии ситуации.Как отметил в своем выступлении Шольц, "обратный эффект" от санкций должен быть "преодолимым".Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны". Эти меры, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия "будут еще более драматичными". Долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны — члены ЕС, заявил канцлер."Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России. — Прим. ред.) в некотором смысле проявится автоматически", — заключил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220322/polsha-1779488072.html

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779234332.html

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Максим Горбачев

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