https://ria.ru/20220323/druzenko-1779761573.html
Проценко отреагировал на призывы украинского врача калечить пленных
Проценко отреагировал на призывы украинского врача калечить пленных - РИА Новости, 23.03.2022
Проценко отреагировал на призывы украинского врача калечить пленных
Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавший к насилию над российскими пленными, может не в полной мере... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:44
2022-03-23T22:44
2022-03-23T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_16b3a1c6f8c304c7ff78f78ccc5a8ec6.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавший к насилию над российскими пленными, может не в полной мере осознавать главную цель медицины - спасать пациентов, считает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК РФ, он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская), что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние."Боевые действия неизбежно приводят к потере контроля эмоций,... но всегда нужно помнить о смысле и предназначении нашей профессии. Друзенко, будучи не врачом, а юристом, может не в полной мере осознавать главную цель медицины - спасать пациентов, невзирая на обстоятельства. Мы всегда на стороне пациентов и пострадавших, будем сохранять приверженность этому принципу в любых условиях", - написал Проценко в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что нет более миротворческой и объединяющей профессии, чем медик, они не делят пациентов на достойных и не достойных помощи."Наша задача в том, чтобы спасать их, а не карать. Российская и украинская медицинские школы исторически развивались в столь тесной связи друг с другом, что между ними невозможно провести границу. Границы – вообще слово не из нашего профессионального словаря", - добавил Проценко.Главврач отметил, что медшколы, сформировавшие принципы здравоохранения РФ и Украины и повлиявшие на весь мир, "немыслимы без великих врачей и ученых, таких как как Богомолец, Василенко, Амосов, Войно-Ясенецкий, Филатов". Проценко подчеркнул, что их труд стал общим достоянием."Наша задача - чтить их память и не забывать о том, что медицинская этика, деонтология и многолетние принципы сотрудничества в науке и лечении пациентов не утрачивают актуальности. Миссия всех медицинских работников - помогать людям в трудной ситуации, не давая им оценку, "правильную" ли сторону он представляет", - сообщается в Telegram-канале Проценко.Он подчеркнул, что главный принцип медицины - не навреди, а "отказ от него превращает лечение в расправу". По его словам, госпиталь всегда остаётся местом, за порогом которого прекращаются любые войны."Даже в ходе вооруженного конфликта мы помним о том, кто мы такие, и в чем смысл нашего тяжелого труда. Нет никаких "раненых солдат армии противника", есть пациенты. Именно этим руководствуются российские врачи, которым приходится работать в зоне боевых действий. Врачи никогда не причинили бы вред пациентам, вне зависимости от их происхождения и профессии", - добавил главврач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259275_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_c76541dce2da245cbcdb1c55ecf14512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, денис проценко
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадий Друзенко, призывавший к насилию над российскими пленными, может не в полной мере осознавать главную цель медицины - спасать пациентов, считает
главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат. Такое указание, по данным СК
РФ, он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных". Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело против Друзенко. Спустя несколько часов врач написал на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в России
как экстремистская), что ему "очень жаль", и сослался на эмоциональное состояние.
"Боевые действия неизбежно приводят к потере контроля эмоций,... но всегда нужно помнить о смысле и предназначении нашей профессии. Друзенко, будучи не врачом, а юристом, может не в полной мере осознавать главную цель медицины - спасать пациентов, невзирая на обстоятельства. Мы всегда на стороне пациентов и пострадавших, будем сохранять приверженность этому принципу в любых условиях", - написал Проценко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нет более миротворческой и объединяющей профессии, чем медик, они не делят пациентов на достойных и не достойных помощи.
"Наша задача в том, чтобы спасать их, а не карать. Российская и украинская медицинские школы исторически развивались в столь тесной связи друг с другом, что между ними невозможно провести границу. Границы – вообще слово не из нашего профессионального словаря", - добавил Проценко.
Главврач отметил, что медшколы, сформировавшие принципы здравоохранения РФ и Украины
и повлиявшие на весь мир, "немыслимы без великих врачей и ученых, таких как как Богомолец, Василенко, Амосов, Войно-Ясенецкий, Филатов". Проценко подчеркнул, что их труд стал общим достоянием.
"Наша задача - чтить их память и не забывать о том, что медицинская этика, деонтология и многолетние принципы сотрудничества в науке и лечении пациентов не утрачивают актуальности. Миссия всех медицинских работников - помогать людям в трудной ситуации, не давая им оценку, "правильную" ли сторону он представляет", - сообщается в Telegram-канале Проценко.
Он подчеркнул, что главный принцип медицины - не навреди, а "отказ от него превращает лечение в расправу". По его словам, госпиталь всегда остаётся местом, за порогом которого прекращаются любые войны.
"Даже в ходе вооруженного конфликта мы помним о том, кто мы такие, и в чем смысл нашего тяжелого труда. Нет никаких "раненых солдат армии противника", есть пациенты. Именно этим руководствуются российские врачи, которым приходится работать в зоне боевых действий. Врачи никогда не причинили бы вред пациентам, вне зависимости от их происхождения и профессии", - добавил главврач.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская