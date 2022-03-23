https://ria.ru/20220323/draka-1779657824.html

После драки в Новой Москве задержали 43 человека

После драки в Новой Москве задержали 43 человека - РИА Новости, 23.03.2022

После драки в Новой Москве задержали 43 человека

После драки мигрантов в новой Москве задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения, заявил начальник столичной полиции Олег... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:49

2022-03-23T15:49

2022-03-23T16:53

новая москва

происшествия

криминал

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. После драки мигрантов в новой Москве задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения, заявил начальник столичной полиции Олег Баранов.Рассказывая в Мосгордуме о межэтнических конфликтах, он заявил, что большинство из них происходят на почве бытовых взаимоотношений, таковым стал и инцидент в новой Москве, где граждане накануне не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство"."Один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина было задержано, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - добавил Баранов.Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта в новой Москве. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.

https://ria.ru/20220323/delo-1779575244.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новая москва, происшествия, криминал