https://ria.ru/20220323/draka-1779657824.html
После драки в Новой Москве задержали 43 человека
После драки в Новой Москве задержали 43 человека - РИА Новости, 23.03.2022
После драки в Новой Москве задержали 43 человека
После драки мигрантов в новой Москве задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения, заявил начальник столичной полиции Олег... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:49
2022-03-23T15:49
2022-03-23T16:53
новая москва
происшествия
криминал
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. После драки мигрантов в новой Москве задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения, заявил начальник столичной полиции Олег Баранов.Рассказывая в Мосгордуме о межэтнических конфликтах, он заявил, что большинство из них происходят на почве бытовых взаимоотношений, таковым стал и инцидент в новой Москве, где граждане накануне не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство"."Один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина было задержано, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - добавил Баранов.Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта в новой Москве. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новая москва, происшествия, криминал
15:49 23.03.2022 (обновлено: 16:53 23.03.2022)
После драки в Новой Москве задержали 43 человека
ГУМВД: после массовой драки мигрантов в Новой Москве задержали 43 человека
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. После драки мигрантов в новой Москве задержаны 43 человека, в том числе и подозреваемый в нанесении ножевого ранения, заявил начальник столичной полиции Олег Баранов.
Рассказывая в Мосгордуме
о межэтнических конфликтах, он заявил, что большинство из них происходят на почве бытовых взаимоотношений, таковым стал и инцидент в новой Москве
, где граждане накануне не смогли решить, "кто будет разгружать транспортное средство".
"Один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции 43 гражданина было задержано, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение", - добавил Баранов.
Пресс-служба ГУМВД ранее сообщала о госпитализации с ножевым ранением участника конфликта в новой Москве. В интернете появились видео массовой драки в поселении Сосенское, в которой сошлись около двух десятков человек. Заведено уголовное дело о хулиганстве, которое могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство.