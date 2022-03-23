https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html

Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области

Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области - РИА Новости, 23.03.2022

Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области

Общий объем дорожного фонда в Архангельской области в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние более 260... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:51

2022-03-23T16:51

2022-03-23T16:51

архангельская область

россия

краснодар

онега

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Общий объем дорожного фонда в Архангельской области в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние более 260 километров дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая на сессии областного собрания депутатов в среду."Дороги и транспорт – еще одно направление нашей работы, оказывающее влияние как на качество жизни в регионе, так и на его экономику. Результат проведенных в 2021 году дорожных ремонтов почти на 50 километров превышает итоги работ годом ранее. Общий объем дорожного фонда в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей", – сообщил Цыбульский.Глава региона напомнил, что в прошлом году начаты работы по капитальному ремонту первого участка автомобильной дороги Архангельск – Онега протяженностью 16,4 километра. На эти цели в прошлом году регион получил 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. "На текущий год на ремонт этого участка дороги выделено еще 879 миллионов рублей. Работы на нем будут завершены в ноябре этого года", – сказал губернатор.Кроме того, в 2021 году на участке автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха оборудован автоматический пункт весогабаритного контроля. На дорогах установлены 27 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Завершена реконструкция моста через реку Вагу на автомобильной дороге регионального значения Вельск – Шангалы.Также продолжается работа по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске. В прошлом году на эти цели из федерального бюджета дополнительно направлено 700 миллионов рублей, что позволило сократить сроки реализации данного проекта.Как отметил Цыбульский, результатом работы в сфере повышения безопасности дорожного движения стало в первую очередь снижение основных показателей аварийности в регионе. В сравнении с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области уменьшилось почти на 30%, число погибших в них людей снизилось на 10%, а травмированных – на 30%."Аварий стало меньше, но тяжесть ДТП увеличивается. Дороги становятся лучше, скорости возрастают, поэтому задача этого и следующего года – улучшить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе за счет установки камер видеонаблюдения", – подчеркнул глава региона.Что касается развития региональных авиаперевозок, то за 2021 год аэропорт Архангельск впервые в своей истории, включая советские годы, обслужил больше миллиона пассажиров. В сфере авиаперевозок организованы три межрегиональных маршрута по субсидируемым тарифам: Архангельск – Краснодар, Архангельск – Казань, Архангельск – Сочи. За 2021 по этим маршрутам перевезено более 27 тысяч пассажиров. По решению Росавиации в 2022 году субсидируемые рейсы по этим направлениям будут продолжены, добавил Цыбульский. В 2021 году разработаны проектные решения по реконструкции аэропорта, приступить к ней планируется уже в следующем году.

https://ria.ru/20220323/zhile-1779689395.html

https://ria.ru/20220323/shkolniki-1779629710.html

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краснодар

онега

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Ольга Маркова

россия, краснодар, онега, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, александр цыбульский, архангельская область