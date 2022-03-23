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Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области - РИА Новости, 23.03.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html
Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области
Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области - РИА Новости, 23.03.2022
Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области
Общий объем дорожного фонда в Архангельской области в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние более 260... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:51
2022-03-23T16:51
архангельская область
россия
краснодар
онега
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Общий объем дорожного фонда в Архангельской области в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние более 260 километров дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая на сессии областного собрания депутатов в среду."Дороги и транспорт – еще одно направление нашей работы, оказывающее влияние как на качество жизни в регионе, так и на его экономику. Результат проведенных в 2021 году дорожных ремонтов почти на 50 километров превышает итоги работ годом ранее. Общий объем дорожного фонда в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей", – сообщил Цыбульский.Глава региона напомнил, что в прошлом году начаты работы по капитальному ремонту первого участка автомобильной дороги Архангельск – Онега протяженностью 16,4 километра. На эти цели в прошлом году регион получил 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. "На текущий год на ремонт этого участка дороги выделено еще 879 миллионов рублей. Работы на нем будут завершены в ноябре этого года", – сказал губернатор.Кроме того, в 2021 году на участке автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха оборудован автоматический пункт весогабаритного контроля. На дорогах установлены 27 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Завершена реконструкция моста через реку Вагу на автомобильной дороге регионального значения Вельск – Шангалы.Также продолжается работа по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске. В прошлом году на эти цели из федерального бюджета дополнительно направлено 700 миллионов рублей, что позволило сократить сроки реализации данного проекта.Как отметил Цыбульский, результатом работы в сфере повышения безопасности дорожного движения стало в первую очередь снижение основных показателей аварийности в регионе. В сравнении с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области уменьшилось почти на 30%, число погибших в них людей снизилось на 10%, а травмированных – на 30%."Аварий стало меньше, но тяжесть ДТП увеличивается. Дороги становятся лучше, скорости возрастают, поэтому задача этого и следующего года – улучшить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе за счет установки камер видеонаблюдения", – подчеркнул глава региона.Что касается развития региональных авиаперевозок, то за 2021 год аэропорт Архангельск впервые в своей истории, включая советские годы, обслужил больше миллиона пассажиров. В сфере авиаперевозок организованы три межрегиональных маршрута по субсидируемым тарифам: Архангельск – Краснодар, Архангельск – Казань, Архангельск – Сочи. За 2021 по этим маршрутам перевезено более 27 тысяч пассажиров. По решению Росавиации в 2022 году субсидируемые рейсы по этим направлениям будут продолжены, добавил Цыбульский. В 2021 году разработаны проектные решения по реконструкции аэропорта, приступить к ней планируется уже в следующем году.
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россия, краснодар, онега, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, александр цыбульский, архангельская область
16:51 23.03.2022
 
Более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области

Цыбульский: более 260 километров дорог отремонтировали в Архангельской области в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Общий объем дорожного фонда в Архангельской области в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей, что позволило привести в нормативное состояние более 260 километров дорог регионального и местного значения, сообщил губернатор Александр Цыбульский, выступая на сессии областного собрания депутатов в среду.
"Дороги и транспорт – еще одно направление нашей работы, оказывающее влияние как на качество жизни в регионе, так и на его экономику. Результат проведенных в 2021 году дорожных ремонтов почти на 50 километров превышает итоги работ годом ранее. Общий объем дорожного фонда в 2021 году составил 10,5 миллиарда рублей", – сообщил Цыбульский.
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Глава региона напомнил, что в прошлом году начаты работы по капитальному ремонту первого участка автомобильной дороги АрхангельскОнега протяженностью 16,4 километра. На эти цели в прошлом году регион получил 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. "На текущий год на ремонт этого участка дороги выделено еще 879 миллионов рублей. Работы на нем будут завершены в ноябре этого года", – сказал губернатор.
Кроме того, в 2021 году на участке автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха оборудован автоматический пункт весогабаритного контроля. На дорогах установлены 27 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Завершена реконструкция моста через реку Вагу на автомобильной дороге регионального значения Вельск – Шангалы.
Также продолжается работа по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске. В прошлом году на эти цели из федерального бюджета дополнительно направлено 700 миллионов рублей, что позволило сократить сроки реализации данного проекта.
Как отметил Цыбульский, результатом работы в сфере повышения безопасности дорожного движения стало в первую очередь снижение основных показателей аварийности в регионе. В сравнении с предыдущим годом количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах области уменьшилось почти на 30%, число погибших в них людей снизилось на 10%, а травмированных – на 30%.
"Аварий стало меньше, но тяжесть ДТП увеличивается. Дороги становятся лучше, скорости возрастают, поэтому задача этого и следующего года – улучшить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе за счет установки камер видеонаблюдения", – подчеркнул глава региона.
Что касается развития региональных авиаперевозок, то за 2021 год аэропорт Архангельск впервые в своей истории, включая советские годы, обслужил больше миллиона пассажиров. В сфере авиаперевозок организованы три межрегиональных маршрута по субсидируемым тарифам: Архангельск – Краснодар, Архангельск – Казань, Архангельск – Сочи. За 2021 по этим маршрутам перевезено более 27 тысяч пассажиров. По решению Росавиации в 2022 году субсидируемые рейсы по этим направлениям будут продолжены, добавил Цыбульский. В 2021 году разработаны проектные решения по реконструкции аэропорта, приступить к ней планируется уже в следующем году.
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Архангельская областьРоссияКраснодарОнегаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоАлександр ЦыбульскийАрхангельская область
 
 
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