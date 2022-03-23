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Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение - РИА Новости, 23.03.2022
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Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение
Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение - РИА Новости, 23.03.2022
Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение
Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона, сообщил РИА Новости заместитель полпреда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:06
2022-03-23T06:12
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.Ранее замполпреда сообщил, что все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью планируется восстановить в ближайшее время.Он отметил, что сейчас эта железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона.В планах, по словам Степанова, восстановление движения и по другим направлениям — в юго-восточную часть Украины, в направлении населенных пунктов Запорожской области.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Российские военные взяли Херсон под полный контроль 2 марта. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с администрацией города провели переговоры по вопросам поддержания работы объектов социальной инфраструктуры и безопасности населения.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
06:06 23.03.2022 (обновлено: 06:12 23.03.2022)
 
Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение

Железную дорогу из Крыма в Херсон начали использовать для поставок гуманитарной помощи

© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога в Крыму
Железная дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Железная дорога в Крыму
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
Ранее замполпреда сообщил, что все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью планируется восстановить в ближайшее время.

"Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном", - сказал Степанов, напомнив, что восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

Он отметил, что сейчас эта железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона.
В планах, по словам Степанова, восстановление движения и по другим направлениям — в юго-восточную часть Украины, в направлении населенных пунктов Запорожской области.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Российские военные взяли Херсон под полный контроль 2 марта. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с администрацией города провели переговоры по вопросам поддержания работы объектов социальной инфраструктуры и безопасности населения.
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