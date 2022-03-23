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Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/donetskiy-1779559203.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:42
2022-03-23T07:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, луганская народная республика
07:42 23.03.2022 (обновлено: 07:47 23.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по населенному пункту Донецкий в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: 06.45 населенный пункт Орехово – Донецкий: артиллерийское орудие 152 миллиметра (четыре снаряда)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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