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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 23.03.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:38

2022-03-23T15:38

2022-03-23T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате сегодняшнего обстрела Кировского района пострадала женщина 1949 года рождения – получила ушибленную рану лобной части слева", - сообщил Кулемзин в Telegram.Мэр Донецка также сообщил, что в результате обстрела были повреждены жилые дома.Ранее в среду сообщалось о ранении двух мужчин в Петровском районе Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф