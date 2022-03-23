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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 9.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:40

2022-03-23T09:40

2022-03-23T09:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

петровский район

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.25 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, петровский район, вооруженные силы рф