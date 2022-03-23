https://ria.ru/20220323/donetsk-1779559327.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска в 07.30 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка, выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:45
2022-03-23T07:45
2022-03-23T07:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Пантелеймоновка, выпустили 22 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donetskiy-1779559203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:45 23.03.2022 (обновлено: 07:52 23.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
ВСУ выпустили 22 снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку и Пантелеймоновке