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Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли
Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли - РИА Новости, 23.03.2022
Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли
Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:30
2022-03-23T15:30
2022-03-23T16:02
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95 рублей, но пока вернулся выше.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 2 рубля - до 101,55 рубля, курс евро - на 2,85 рубля, до 111,65 рублей, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:30 23.03.2022 (обновлено: 16:02 23.03.2022)
Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли
Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли