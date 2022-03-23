https://ria.ru/20220323/dollar-1779652538.html

Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли

Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Рубль усиливает рост на решении России продавать газ за рубли

Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:30

2022-03-23T15:30

2022-03-23T16:02

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95 рублей, но пока вернулся выше.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 2 рубля - до 101,55 рубля, курс евро - на 2,85 рубля, до 111,65 рублей, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии