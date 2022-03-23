https://ria.ru/20220323/dollar-1779552358.html
Переход Saudi Aramco на юани станет "взрывом", заявил китайский эксперт
Переход Saudi Aramco на юани станет "взрывом", заявил китайский эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
Переход Saudi Aramco на юани станет "взрывом", заявил китайский эксперт
Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:37
2022-03-23T04:37
2022-03-23T09:38
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saudi aramco
ближний восток
китай
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саудовская аравия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.По его словам, после публикаций в СМИ о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня для расчетов по нефтяным сделкам с Китаем и диалога России и Индии по вопросу создания торгового платежного механизма "рупия — рубль", западное общественное мнение в целом склоняется к прогнозу ослабления гегемонии доллара на мировом рынке нефти.Как считает Юйгуй, возможный переход с доллара на юань при торговле с Китаем Saudi Aramco, компании с выручкой более 350 миллиардов долларов, повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем. "Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты", — отметил эксперт.Юйгуй указал, что, по данным некоторых исследований, цикл доминирующей международной валюты одной страны обычно составляет около 100 лет. "Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного", — считает он.Эксперт напомнил, что "нефтедолларовая" система берет свое начало в 1973 году, когда США успешно встроили доллар в "центральную нервную систему" мировой экономики и стали в ней "доминирующей силой". "Однако любая гегемонистская денежная система однажды обязательно рухнет. Как говорится, "валюта обречена на гибель по своей собственной вине", и это означает, что если чрезмерно раздувать силу самой валюты, то это в итоге приведет к неминуемой смене глобальной валютной системы и циклу перебалансировки", — пишет Юйгуй.В краткосрочной перспективе основной проблемой для доллара, по его мнению, станет растущая стоимость поддержания существующей системы для США, а из-за относительного упадка национальной мощи Америке сложно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих стран Ближнего Востока."В среднесрочной перспективе главная проблема, с которой столкнутся США, заключается в том, что сама нефть как ископаемый источник энергии постепенно утрачивает свое господство в контексте "углеродной нейтральности". Это приведет к тому, что нефтедолларовая система либо изменит свой облик, чтобы продолжить существование, либо примет судьбу частичной замены", — считает эксперт.В долгосрочной же перспективе, по предположению Юйгуя, Соединенные Штаты к середине XXI века, вероятно, перестанут быть самой важной экономикой мира, что неизбежно приведет к возникновению новых центров валютной власти. К тому времени в мире, скорее всего, установится трехсторонняя или даже многосторонняя модель валютного баланса, заключает он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия, saudi aramco, ближний восток, китай, индия, саудовская аравия
04:37 23.03.2022 (обновлено: 09:38 23.03.2022)
Переход Saudi Aramco на юани станет "взрывом", заявил китайский эксперт
Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет "настоящим взрывом"
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости.
Переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил
декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.
По его словам, после публикаций в СМИ о том, что Саудовская Аравия
рассматривает возможность использования юаня для расчетов по нефтяным сделкам с Китаем
и диалога России
и Индии
по вопросу создания торгового платежного механизма "рупия — рубль", западное общественное мнение в целом склоняется к прогнозу ослабления гегемонии доллара на мировом рынке нефти.
Как считает Юйгуй, возможный переход с доллара на юань при торговле с Китаем Saudi Aramco
, компании с выручкой более 350 миллиардов долларов, повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем. "Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты", — отметил эксперт.
Юйгуй указал, что, по данным некоторых исследований, цикл доминирующей международной валюты одной страны обычно составляет около 100 лет. "Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного", — считает он.
Эксперт напомнил, что "нефтедолларовая" система берет свое начало в 1973 году, когда США успешно встроили доллар в "центральную нервную систему" мировой экономики и стали в ней "доминирующей силой". "Однако любая гегемонистская денежная система однажды обязательно рухнет. Как говорится, "валюта обречена на гибель по своей собственной вине", и это означает, что если чрезмерно раздувать силу самой валюты, то это в итоге приведет к неминуемой смене глобальной валютной системы и циклу перебалансировки", — пишет Юйгуй.
В краткосрочной перспективе основной проблемой для доллара, по его мнению, станет растущая стоимость поддержания существующей системы для США, а из-за относительного упадка национальной мощи Америке
сложно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих стран Ближнего Востока
.
"В среднесрочной перспективе главная проблема, с которой столкнутся США, заключается в том, что сама нефть как ископаемый источник энергии постепенно утрачивает свое господство в контексте "углеродной нейтральности". Это приведет к тому, что нефтедолларовая система либо изменит свой облик, чтобы продолжить существование, либо примет судьбу частичной замены", — считает эксперт.
В долгосрочной же перспективе, по предположению Юйгуя, Соединенные Штаты к середине XXI века, вероятно, перестанут быть самой важной экономикой мира, что неизбежно приведет к возникновению новых центров валютной власти. К тому времени в мире, скорее всего, установится трехсторонняя или даже многосторонняя модель валютного баланса, заключает он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>