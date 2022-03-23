https://ria.ru/20220323/dokuchaevsk-1779552791.html

Украинские войска выпустили по Докучаевску в ДНР шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Докучаевску в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили по Докучаевску в ДНР шесть снарядов

Украинские войска в 3.30 обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:39

2022-03-23T04:39

2022-03-23T04:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 3.30 обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/obstrel-1779531050.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина