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Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка - РИА Новости, 23.03.2022
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка
Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:53
2022-03-23T10:53
2022-03-23T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный пункт Верхнеторецкое, под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка", - заявил он.Как уточнил Конашенков, за ночь в этом районе боевых действий было уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия
10:53 23.03.2022 (обновлено: 11:04 23.03.2022)
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка и уничтожила три танка