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Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка

Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка - РИА Новости, 23.03.2022

Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка

Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:53

2022-03-23T10:53

2022-03-23T11:04

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный пункт Верхнеторецкое, под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка", - заявил он.Как уточнил Конашенков, за ночь в этом районе боевых действий было уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.

https://ria.ru/20220316/lnr-1778484159.html

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украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия