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Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/dnr-1779581070.html
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка - РИА Новости, 23.03.2022
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка
Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:53
2022-03-23T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный пункт Верхнеторецкое, под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка", - заявил он.Как уточнил Конашенков, за ночь в этом районе боевых действий было уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия
10:53 23.03.2022 (обновлено: 11:04 23.03.2022)
 
Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка

Армия ДНР взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка и уничтожила три танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна НМ ДНР
Колонна НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна НМ ДНР
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики продолжают преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, освобожден населенный пункт Верхнеторецкое, под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка", - заявил он.
Как уточнил Конашенков, за ночь в этом районе боевых действий было уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.
Железнодорожная станция Луганск - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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