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Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК - РИА Новости, 23.03.2022
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Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК - РИА Новости, 23.03.2022
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:28
2022-03-23T10:28
происшествия
россия
новая москва
новомосковский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК, сообщает столичное надзорное ведомство."По решению прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий в Новой Москве и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине, изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК РФ для дачи процессуальной оценки по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, вечером 22 марта в результате конфликта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское пострадал один человек. Мужчина с колото-резаными ранениями грудной клетки и правой голени в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.Лицо, причинившее ножевые ранения, устанавливается.
https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html
россия
новая москва
новомосковский административный округ
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происшествия, россия, новая москва, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)
10:28 23.03.2022
 
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК

Прокуратура: дело о поножовщине в Новой Москве передали из полиции в столичный СК

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК, сообщает столичное надзорное ведомство.
"По решению прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий в Новой Москве и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине, изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК РФ для дачи процессуальной оценки по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, вечером 22 марта в результате конфликта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское пострадал один человек. Мужчина с колото-резаными ранениями грудной клетки и правой голени в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
Лицо, причинившее ножевые ранения, устанавливается.
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
07:31
После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице
 
ПроисшествияРоссияНовая МоскваНовомосковский административный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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