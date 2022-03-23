https://ria.ru/20220323/delo-1779575244.html
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК - РИА Новости, 23.03.2022
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:28
2022-03-23T10:28
2022-03-23T10:28
происшествия
россия
новая москва
новомосковский административный округ
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК, сообщает столичное надзорное ведомство."По решению прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий в Новой Москве и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине, изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК РФ для дачи процессуальной оценки по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, вечером 22 марта в результате конфликта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское пострадал один человек. Мужчина с колото-резаными ранениями грудной клетки и правой голени в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.Лицо, причинившее ножевые ранения, устанавливается.
https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html
россия
новая москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новая москва, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК
Прокуратура: дело о поножовщине в Новой Москве передали из полиции в столичный СК