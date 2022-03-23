https://ria.ru/20220323/delo-1779575244.html

Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК

Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК - РИА Новости, 23.03.2022

Дело о драке в Новой Москве передали в столичный СК

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:28

2022-03-23T10:28

2022-03-23T10:28

происшествия

россия

новая москва

новомосковский административный округ

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения ножевых ранений мужчине в Новой Москве, дело передано в СК, сообщает столичное надзорное ведомство."По решению прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий в Новой Москве и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине, изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК РФ для дачи процессуальной оценки по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, вечером 22 марта в результате конфликта на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское пострадал один человек. Мужчина с колото-резаными ранениями грудной клетки и правой голени в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.Лицо, причинившее ножевые ранения, устанавливается.

https://ria.ru/20220323/konflikt-1779558784.html

россия

новая москва

новомосковский административный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, новая москва, новомосковский административный округ, следственный комитет россии (ск рф)