https://ria.ru/20220323/davlenie-1779612707.html

В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России

В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России

США оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, действуя против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:56

2022-03-23T12:56

2022-03-23T13:04

в мире

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, действуя против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны - это всем хорошо известно. Что касается G20, то все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения", - сказал Песков журналистам.По его мнению, давление США не прекратится.Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.

https://ria.ru/20220323/sammit-1779613805.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дмитрий песков