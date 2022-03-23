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В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России - РИА Новости, 23.03.2022
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В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России
В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России - РИА Новости, 23.03.2022
В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России
США оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, действуя против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:56
2022-03-23T13:04
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, действуя против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны - это всем хорошо известно. Что касается G20, то все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения", - сказал Песков журналистам.По его мнению, давление США не прекратится.Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
12:56 23.03.2022 (обновлено: 13:04 23.03.2022)
 
В Кремле обвинили США в неприкрытом давлении на страны в отношении России

Песков: США оказывают малодипломатичное давление на все страны, действуя против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США оказывают неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, действуя против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны - это всем хорошо известно. Что касается G20, то все-таки это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения", - сказал Песков журналистам.
По его мнению, давление США не прекратится.
"Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой и суверенной точки зрения", - отметил Песков.
Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша может заменить Россию в G20. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя идею польского руководства исключить Россию из G20 и ВТО, отметил, что решения должны принимать все страны-участницы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря ранее о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
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