https://ria.ru/20220323/chubays-1779689772.html

Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков

Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022

Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:49

2022-03-23T16:49

2022-03-23T16:55

политика

анатолий чубайс

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал - это его личное дело", - сказал Песков.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Информацию подтвердил РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.

https://ria.ru/20220214/chubays-1772642359.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, анатолий чубайс, россия, дмитрий песков