https://ria.ru/20220323/chubays-1779689772.html
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков
Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:49
2022-03-23T16:49
2022-03-23T16:55
политика
анатолий чубайс
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/53/1555385392_0:61:3205:1863_1920x0_80_0_0_e0bfe2feaa915798c2e1727c0493a999.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал - это его личное дело", - сказал Песков.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Информацию подтвердил РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.
https://ria.ru/20220214/chubays-1772642359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/53/1555385392_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_26588b0c9668d83b05096d8fccc34f99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, анатолий чубайс, россия, дмитрий песков
16:49 23.03.2022 (обновлено: 16:55 23.03.2022)
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Чубайс уволился по собственному желанию