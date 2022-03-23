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Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
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Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков
Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:49
2022-03-23T16:55
политика
анатолий чубайс
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал - это его личное дело", - сказал Песков.Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Информацию подтвердил РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.
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политика, анатолий чубайс, россия, дмитрий песков
16:49 23.03.2022 (обновлено: 16:55 23.03.2022)
 
Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Чубайс уволился по собственному желанию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию, уехал он из России или нет - его личное дело, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал - это его личное дело", - сказал Песков.
Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул свой пост и уехал из России. Информацию подтвердил РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:42
Чубайс предсказал России "совсем другую жизнь"
 
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