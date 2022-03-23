Рейтинг@Mail.ru
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/chubays-1779671127.html
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента - РИА Новости, 23.03.2022
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента
Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, сказал РИА Новости спецпредставитель президента по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:23
2022-03-23T16:45
политика
анатолий чубайс
россия
руслан эдельгериев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:31:2724:1563_1920x0_80_0_0_da25e6c75d40844e47f2d41b3ac85646.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, сказал РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.Ранее об этом написали западные СМИ со ссылкой на источники и сообщили, что тот уехал из России."Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране", — сказал Эдельгериев.Он рассказал о планах по разработке нормативной базы по углеродному рынку и отметил, что отдельное внимание будет уделено адаптации к изменению климата и сокращению площади лесных пожаров.
https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html
https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480941_0:0:2518:1888_1920x0_80_0_0_cf6428dbd4cb8552e94f143183d88a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, анатолий чубайс, россия, руслан эдельгериев, владимир путин
16:23 23.03.2022 (обновлено: 16:45 23.03.2022)
 
Чубайс покинул должность спецпредставителя президента

Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по устойчивому развитию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, сказал РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.
Ранее об этом написали западные СМИ со ссылкой на источники и сообщили, что тот уехал из России.
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:47
В Кремле ответили на вопрос о выходе Дворковича из набсовета РСХБ
"Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране", — сказал Эдельгериев.
Он рассказал о планах по разработке нормативной базы по углеродному рынку и отметил, что отдельное внимание будет уделено адаптации к изменению климата и сокращению площади лесных пожаров.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России
 
ПолитикаАнатолий ЧубайсРоссияРуслан ЭдельгериевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала