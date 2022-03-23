https://ria.ru/20220323/chubays-1779671127.html

Чубайс покинул должность спецпредставителя президента

Чубайс покинул должность спецпредставителя президента - РИА Новости, 23.03.2022

Чубайс покинул должность спецпредставителя президента

Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, сказал РИА Новости спецпредставитель президента по... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:23

2022-03-23T16:23

2022-03-23T16:45

политика

анатолий чубайс

россия

руслан эдельгериев

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушел со своего поста, сказал РИА Новости спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.Ранее об этом написали западные СМИ со ссылкой на источники и сообщили, что тот уехал из России."Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране", — сказал Эдельгериев.Он рассказал о планах по разработке нормативной базы по углеродному рынку и отметил, что отдельное внимание будет уделено адаптации к изменению климата и сокращению площади лесных пожаров.

https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778822520.html

https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, анатолий чубайс, россия, руслан эдельгериев, владимир путин