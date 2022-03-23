https://ria.ru/20220323/bykov-1779633658.html
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову - РИА Новости, 23.03.2022
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:10
2022-03-23T14:10
2022-03-23T14:35
происшествия
красноярск
красноярский край
анатолий быков
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств и осужден на 13 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных 7 сентября 2021 года приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. В среду краевой суд рассматривает апелляцию на приговор суда первой инстанции."(Оставлен) без изменений", - сказала собеседница агентства.По данным прокуратуры региона, адвокаты Быкова в обжаловании указали на нарушение прав стороны защиты при формировании коллегии присяжных, представлении доказательств стороной обвинения и "иные нарушения уголовно-процессуального закона". "Кроме того, адвокаты посчитали необоснованными отказ суда в применении срока давности, а также частное постановление суда, вынесенное в связи с многочисленными нарушениями стороны защиты, допущенными в ходе судебного разбирательства, в том числе направленное на незаконное воздействие на присяжных", - говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что суд признал доводы апелляционных жалоб "необоснованными и оставил обвинительный приговор и частное постановление суда без изменения". Приговор вступил в законную силу.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.
https://ria.ru/20211109/bykov-1758157451.html
https://ria.ru/20211022/uscherb-1755840623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, анатолий быков
14:10 23.03.2022 (обновлено: 14:35 23.03.2022)
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову
Красноярский краевой суд оставил в силе приговор осужденному на 13 лет бизнесмену Быкову
КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств и осужден на 13 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Свердловский районный суд Красноярска
на основании вердикта присяжных 7 сентября 2021 года приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. В среду краевой суд рассматривает апелляцию на приговор суда первой инстанции.
"(Оставлен) без изменений", - сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры региона, адвокаты Быкова в обжаловании указали на нарушение прав стороны защиты при формировании коллегии присяжных, представлении доказательств стороной обвинения и "иные нарушения уголовно-процессуального закона". "Кроме того, адвокаты посчитали необоснованными отказ суда в применении срока давности, а также частное постановление суда, вынесенное в связи с многочисленными нарушениями стороны защиты, допущенными в ходе судебного разбирательства, в том числе направленное на незаконное воздействие на присяжных", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что суд признал доводы апелляционных жалоб "необоснованными и оставил обвинительный приговор и частное постановление суда без изменения". Приговор вступил в законную силу.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края
. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.