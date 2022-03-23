https://ria.ru/20220323/bykov-1779633658.html

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову - РИА Новости, 23.03.2022

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бизнесмену Быкову

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:10

2022-03-23T14:10

2022-03-23T14:35

происшествия

красноярск

красноярский край

анатолий быков

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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор суда первой инстанции бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был признан виновным в организации двух убийств и осужден на 13 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.Свердловский районный суд Красноярска на основании вердикта присяжных 7 сентября 2021 года приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1990-х с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. В среду краевой суд рассматривает апелляцию на приговор суда первой инстанции."(Оставлен) без изменений", - сказала собеседница агентства.По данным прокуратуры региона, адвокаты Быкова в обжаловании указали на нарушение прав стороны защиты при формировании коллегии присяжных, представлении доказательств стороной обвинения и "иные нарушения уголовно-процессуального закона". "Кроме того, адвокаты посчитали необоснованными отказ суда в применении срока давности, а также частное постановление суда, вынесенное в связи с многочисленными нарушениями стороны защиты, допущенными в ходе судебного разбирательства, в том числе направленное на незаконное воздействие на присяжных", - говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что суд признал доводы апелляционных жалоб "необоснованными и оставил обвинительный приговор и частное постановление суда без изменения". Приговор вступил в законную силу.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20211109/bykov-1758157451.html

https://ria.ru/20211022/uscherb-1755840623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, красноярский край, анатолий быков