https://ria.ru/20220323/buzova-1779614651.html
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram - РИА Новости, 23.03.2022
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram
Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:12
2022-03-23T13:12
2022-03-23T13:12
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ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые улучшают внешность.В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи решили, что без масок видны настоящие лица звезд.Другие пользователи отметили, что артистка хороша и без масок.Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствии блокировки в Telegram из-за фотографий ее сына.
https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram
Бузова показалась без макияжа и спросила у Дурова про маски в Telegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые улучшают внешность.
"У меня вопрос к Павлу Дурову. Скажите, пожалуйста, Павел, уважаемый, а будут маски в Telegram? Или мы все вот такие будем?" – спросила Ольга в машине, поправляя волосы.
В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи решили, что без масок видны настоящие лица звезд.
"В Норвегии отменили ретушь фото, тут я согласна", "Зато мы теперь всех видим настоящими", "Пусть Дуров сначала спамом займется", "Вот у человека проблемы-то", "Не надо лжи", – написали подписчики.
Другие пользователи отметили, что артистка хороша и без масок.
"И так очень хорошо, не нужно масок!", "Вы и без масок огонь", – отметили в Сети.
Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась
на отсутствии блокировки в Telegram из-за фотографий ее сына.