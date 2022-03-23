https://ria.ru/20220323/buzova-1779614651.html

Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram

Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram - РИА Новости, 23.03.2022

Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram

Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:12

2022-03-23T13:12

2022-03-23T13:12

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ольга бузова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые улучшают внешность.В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи решили, что без масок видны настоящие лица звезд.Другие пользователи отметили, что артистка хороша и без масок.Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствии блокировки в Telegram из-за фотографий ее сына.

https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес