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Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram - РИА Новости, 23.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220323/buzova-1779614651.html
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram - РИА Новости, 23.03.2022
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram
Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:12
2022-03-23T13:12
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые улучшают внешность.В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи решили, что без масок видны настоящие лица звезд.Другие пользователи отметили, что артистка хороша и без масок.Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствии блокировки в Telegram из-за фотографий ее сына.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
13:12 23.03.2022
 
Бузова спросила у Дурова про маски в Telegram

Бузова показалась без макияжа и спросила у Дурова про маски в Telegram

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях обратилась к Павлу Дурову. Она уточнила, когда планируется ввести в Telegram функцию масок – фильтров для фото и видео, которые улучшают внешность.

"У меня вопрос к Павлу Дурову. Скажите, пожалуйста, Павел, уважаемый, а будут маски в Telegram? Или мы все вот такие будем?" – спросила Ольга в машине, поправляя волосы.

© @byzovahouseКадр из видео Ольги Бузовой в Telegram
Кадр из видео Ольги Бузовой в Telegram
© @byzovahouse
В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи решили, что без масок видны настоящие лица звезд.

"В Норвегии отменили ретушь фото, тут я согласна", "Зато мы теперь всех видим настоящими", "Пусть Дуров сначала спамом займется", "Вот у человека проблемы-то", "Не надо лжи", – написали подписчики.

Другие пользователи отметили, что артистка хороша и без масок.

"И так очень хорошо, не нужно масок!", "Вы и без масок огонь", – отметили в Сети.

Ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствии блокировки в Telegram из-за фотографий ее сына.
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:28Шоубиз
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
 
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