09:54 23.03.2022 (обновлено: 11:26 23.03.2022)
ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу
ФАС из-за жалоб россиян проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба отреагировала на многочисленные жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.
"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", — заявили в ФАС.
Служба пообещала незамедлительно принять меры реагирования, если выявятся нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.
Стоимость офисной бумаги резко выросла в последние недели на фоне санкций, введенных Западом из-за российской спецоперации на Украине. Пользователи соцсетей жаловались, что в рознице цены подскочили как минимум в три раза. При этом в Минпромторге заверили, что дефицит не грозит, отечественные производители в состоянии полностью закрыть потребности российского рынка.
Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов, со своей стороны, также заявил, что проблемы ни с офисной, ни с газетной, ни с туалетной бумагой, ни с бумажными полотенцами россиянам не грозят. По его словам, производители и ретейл, как правило, накручивают цены на фоне усугубления логистических проблем.