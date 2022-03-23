https://ria.ru/20220323/bumaga-1779570437.html

ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу

ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу - РИА Новости, 23.03.2022

ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на многочисленные жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу, следует из сообщения в телеграм-канале... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:54

2022-03-23T09:54

2022-03-23T11:26

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба отреагировала на многочисленные жалобы на резкий рост цен на офисную бумагу, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства."На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", — заявили в ФАС.Служба пообещала незамедлительно принять меры реагирования, если выявятся нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.Стоимость офисной бумаги резко выросла в последние недели на фоне санкций, введенных Западом из-за российской спецоперации на Украине. Пользователи соцсетей жаловались, что в рознице цены подскочили как минимум в три раза. При этом в Минпромторге заверили, что дефицит не грозит, отечественные производители в состоянии полностью закрыть потребности российского рынка.Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов, со своей стороны, также заявил, что проблемы ни с офисной, ни с газетной, ни с туалетной бумагой, ни с бумажными полотенцами россиянам не грозят. По его словам, производители и ретейл, как правило, накручивают цены на фоне усугубления логистических проблем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/izolyatsiya-1779483011.html

https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество