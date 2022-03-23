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ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/bryanka-1779558093.html
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка - РИА Новости, 23.03.2022
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка
Газопровод, здание школы, три дома повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Брянка в ЛНР, сообщает представительство республики... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:18
2022-03-23T07:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Газопровод, здание школы, три дома повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Брянка в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В населенном пункте Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и брянковская средняя школа №4", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220323/lnr-1779557956.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
07:18 23.03.2022 (обновлено: 07:20 23.03.2022)
 
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка

Украинские войска обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ города Брянка
Последствия обстрела ВСУ города Брянка - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела ВСУ города Брянка
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Газопровод, здание школы, три дома повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Брянка в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В населенном пункте Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и брянковская средняя школа №4", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
07:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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