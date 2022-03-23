https://ria.ru/20220323/bryanka-1779558093.html
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка - РИА Новости, 23.03.2022
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка
Газопровод, здание школы, три дома повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Брянка в ЛНР, сообщает представительство республики... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:18
2022-03-23T07:18
2022-03-23T07:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Газопровод, здание школы, три дома повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Брянка в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В населенном пункте Брянка повреждено три дома, восемь хозпостроек, газопровод среднего давления и брянковская средняя школа №4", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
07:18 23.03.2022 (обновлено: 07:20 23.03.2022)
ВСУ обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка
Украинские войска обстреляли газопровод и здание школы в населенном пункте Брянка