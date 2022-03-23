Рейтинг@Mail.ru
"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220323/bruskin-1779635952.html
"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке
"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке - РИА Новости, 23.03.2022
"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке
В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Гриши Брускина, "режиссером" которой он стал сам. О том, зачем идти на ретроспективу одного из самых известных РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:34
2022-03-23T16:35
культура
василий кандинский
россия
григорий брускин
выставки
третьяковская галерея
новая третьяковская галерея
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779622302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd28afdbf8095b2eada0acf9bcce73d0.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Гриши Брускина, "режиссером" которой он стал сам. О том, зачем идти на ретроспективу одного из самых известных и успешных художников современности, работы которого заняли девять залов музея, — в материале РИА Новости.Фундаментальный БрускинЛауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, мировую известность Брускин получил после того, как за рекордную тогда сумму — 416 тысяч долларов — на знаменитом московском аукционе Sotheby's в 1988 году была продана его работа "Фундаментальный лексикон" (1986).На выставке можно увидеть работы последних четырех десятилетий, выбранные самим автором. Концептуально они разбиты на восемь "сцен" (плюс эпиграф), каждая из которых знакомит с разными этапами и аспектами творчества Брускина.Перемещаясь из одного пространства в другое, не знаешь, что будет дальше: визуальное решение каждого зала оригинально и ни разу не повторяется.Брускин выступает здесь в роли режиссера: рассказывая историю собственного творчества, он удерживает внимание зрителя, словно в первоклассной постановке. В основе его нарратива не хронологический принцип, а эволюция понимания художником концепта современности. Ведь то, что для нас сегодня архаика, когда-то было актуально.Наше время и архаикаИсследуя феномен современности, Гриша Брускин обращается к знаковым образам искусства разных эпох. На выставке библейские мотивы соседствуют с картинами в стиле соц-арта, видеоинсталляции сменяют средневековые шпалеры, слышна электронная и барочная музыка.Так, открывают выставку две скульптуры, которые отсылают к известным произведениям начала ХХ века. "Проснувшаяся муза" (2020) — к "Спящей музе" Бранкузи (1910), "Всадник" (2019) — к динамическим образам итальянских футуристов и идее "Синего всадника" Василия Кандинского. Подобно художникам начала прошлого столетия, Брускин изображает своего всадника в разных фазах движения одновременно."Футуризм был у истоков модернизма, — поясняет художник. — И этот всадник символизирует некое начало в искусстве, приглашая зрителя отправиться в путешествие, каким является моя выставка".Открыт к диалогуБольшая часть работ не показывалась ранее в России, включая одноименный проект, представленный в Российском павильоне на Венецианской биеннале 2017 года. Хорошо известные многосоставные произведения Гриши Брускина, такие как "Алефбет" и "Коллекция археолога", появляются в новых конфигурациях. Они созданы по принципу бесконечной картины, как и "Фундаментальный лексикон", прославивший художника. Несмотря на кажущуюся сложность, живопись Брускина находит отклик у самого разного зрителя. Полные символизма работы настолько яркие и необычные, что их можно воспринимать на уровне эмоций. На открытый диалог ориентирован и сам автор."Для меня важен и эмоциональный образ. Мне интересен диалог со зрителем независимо от его интеллектуального уровня. Я предлагаю прокомментировать мои интерпретации современности, и этот разговор обогащает и меня и посетителя. И если, наблюдая какие-то феномены в жизни, зрители будут говорить "прямо как у Брускина!" — это и есть настоящее искусство", — рассуждает художник."Гриша Брускин. Смена декораций". Новая Третьяковка, до 24 июля.
https://ria.ru/20220318/oleynikov-1778836415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Инсталляция на выставке "Гриша Брускин. Смена декораций
Инсталляция на выставке "Гриша Брускин. Смена Декораций", Новая Третьяковка.
2022-03-23T15:34
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779622302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5800cba35655f0103dae029219be3055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий кандинский, россия, григорий брускин, выставки, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, новости культуры, sotheby's , что посмотреть , куда сходить
15:34 23.03.2022 (обновлено: 16:35 23.03.2022)
 
"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке

В Третьяковке открылась впечатляющая выставка современного художника Гриши Брускина

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галереяГриша Брускин
Гриша Брускин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Гриши Брускина, "режиссером" которой он стал сам. О том, зачем идти на ретроспективу одного из самых известных и успешных художников современности, работы которого заняли девять залов музея, — в материале РИА Новости.

Фундаментальный Брускин

Лауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, мировую известность Брускин получил после того, как за рекордную тогда сумму — 416 тысяч долларов — на знаменитом московском аукционе Sotheby's в 1988 году была продана его работа "Фундаментальный лексикон" (1986).

"Для Третьяковской галереи важно делать выставки художников-классиков, — объясняет куратор Ирина Горлова. — Есть имена, которые уже вписаны в историю современного искусства: Илья Кабаков, Леонид Соков, Игорь Шелковский. И Гриша Брускин — одно из самых важных. Это те, кто сыграл фундаментальную роль в развитии международного искусства второй половины ХХ века".

© Григорий БрускинФундаментальный лексикон. Часть 1. 1990-1991. Вариант картины 1986 года. Холст, масло. Коллекция Шалвы Бреуса
Фундаментальный лексикон. Часть 1. 1990-1991. (Вариант картины 1986 года). Холст, масло. Коллекция Шалвы Бреуса
© Григорий Брускин
Фундаментальный лексикон. Часть 1. 1990-1991. Вариант картины 1986 года. Холст, масло. Коллекция Шалвы Бреуса
На выставке можно увидеть работы последних четырех десятилетий, выбранные самим автором. Концептуально они разбиты на восемь "сцен" (плюс эпиграф), каждая из которых знакомит с разными этапами и аспектами творчества Брускина.
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галереяИрина Горлова, Гриша Брускин и Наталия Опалева
Ирина Горлова, Гриша Брускин и Наталия Опалева
1 из 3
Ирина Горлова, Гриша Брускин и Наталия Опалева
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

Ирина Горлова, куратор выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"

Ирина Горлова
2 из 3

Ирина Горлова, куратор выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галереяЭкспозиция выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"
Экспозиция выставки Гриша Брускин. Смена декораций
3 из 3
Экспозиция выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 3
Ирина Горлова, Гриша Брускин и Наталия Опалева
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
2 из 3

Ирина Горлова, куратор выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
3 из 3
Экспозиция выставки "Гриша Брускин. Смена декораций"
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
Перемещаясь из одного пространства в другое, не знаешь, что будет дальше: визуальное решение каждого зала оригинально и ни разу не повторяется.
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Проснувшаяся муза" (2020), "Всадник" (2019)

Открытие выставки Гриша Брускин. Смена Декораций. в Новой Третьяковке
1 из 4

"Проснувшаяся муза" (2020), "Всадник" (2019)

© РИА Новости / Алина Кравцова
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Коллекция археолога". 2013. Инсталляция из 33 частей. Бронза

Коллекция археолога. 2013. Инсталляция из 33-х частей. Бронза
2 из 4

"Коллекция археолога". 2013. Инсталляция из 33 частей. Бронза

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

Смена декораций. 2015 – 2017. Инсталляция. Гипс
3 из 4

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

Открытие выставки Гриша Брускин. Смена Декораций. в Новой Третьяковке
4 из 4

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

© РИА Новости / Алина Кравцова
1 из 4

"Проснувшаяся муза" (2020), "Всадник" (2019)

© РИА Новости / Алина Кравцова
2 из 4

"Коллекция археолога". 2013. Инсталляция из 33 частей. Бронза

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
3 из 4

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
4 из 4

"Смена декораций". 2015-2017. Инсталляция. Гипс

© РИА Новости / Алина Кравцова
Брускин выступает здесь в роли режиссера: рассказывая историю собственного творчества, он удерживает внимание зрителя, словно в первоклассной постановке.
В основе его нарратива не хронологический принцип, а эволюция понимания художником концепта современности. Ведь то, что для нас сегодня архаика, когда-то было актуально.

"Одна современность сменяет другую как в некоем театре мира, — объясняет художник. — Меня интересуют эти новые образы, которые, с другой стороны, были во все времена".

Наше время и архаика

Исследуя феномен современности, Гриша Брускин обращается к знаковым образам искусства разных эпох. На выставке библейские мотивы соседствуют с картинами в стиле соц-арта, видеоинсталляции сменяют средневековые шпалеры, слышна электронная и барочная музыка.

"Брускин — один из самых интеллектуальных художников нашего времени, — объясняет куратор выставки Ирина Горлова. — История искусства для него — важнейший источник вдохновения. В его голове постоянно живут емкие, яркие образы, шедевры мировой культуры".

Так, открывают выставку две скульптуры, которые отсылают к известным произведениям начала ХХ века. "Проснувшаяся муза" (2020) — к "Спящей музе" Бранкузи (1910), "Всадник" (2019) — к динамическим образам итальянских футуристов и идее "Синего всадника" Василия Кандинского. Подобно художникам начала прошлого столетия, Брускин изображает своего всадника в разных фазах движения одновременно.
© Григорий Брускин

"Мистический всадник", 2019. Картон, папье-маше

Мистический всадник. 2019. Картон, папье-маше
1 из 2

"Мистический всадник", 2019. Картон, папье-маше

© Григорий Брускин
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Проснувшаяся муза", 2020

Открытие выставки Гриша Брускин. Смена Декораций. в Новой Третьяковке
2 из 2

"Проснувшаяся муза", 2020

© РИА Новости / Алина Кравцова
1 из 2

"Мистический всадник", 2019. Картон, папье-маше

© Григорий Брускин
2 из 2

"Проснувшаяся муза", 2020

© РИА Новости / Алина Кравцова
"Футуризм был у истоков модернизма, — поясняет художник. — И этот всадник символизирует некое начало в искусстве, приглашая зрителя отправиться в путешествие, каким является моя выставка".

Открыт к диалогу

Большая часть работ не показывалась ранее в России, включая одноименный проект, представленный в Российском павильоне на Венецианской биеннале 2017 года.
Хорошо известные многосоставные произведения Гриши Брускина, такие как "Алефбет" и "Коллекция археолога", появляются в новых конфигурациях. Они созданы по принципу бесконечной картины, как и "Фундаментальный лексикон", прославивший художника.
© РИА Новости / Алина Кравцова

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

Открытие выставки Гриша Брускин. Смена Декораций. в Новой Третьяковке
1 из 2

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

© РИА Новости / Алина Кравцова
© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

Экспозиция выставки Гриша Брускин. Смена декораций
2 из 2

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
1 из 2

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

© РИА Новости / Алина Кравцова
2 из 2

"Алефбет" (еврейский алфавит) посвящен символическому миру иудейской культуры

© Фото : Иван Новиков-Двинский / Третьяковская галерея
Несмотря на кажущуюся сложность, живопись Брускина находит отклик у самого разного зрителя. Полные символизма работы настолько яркие и необычные, что их можно воспринимать на уровне эмоций. На открытый диалог ориентирован и сам автор.
"Для меня важен и эмоциональный образ. Мне интересен диалог со зрителем независимо от его интеллектуального уровня. Я предлагаю прокомментировать мои интерпретации современности, и этот разговор обогащает и меня и посетителя. И если, наблюдая какие-то феномены в жизни, зрители будут говорить "прямо как у Брускина!" — это и есть настоящее искусство", — рассуждает художник.
"Гриша Брускин. Смена декораций". Новая Третьяковка, до 24 июля.
Выставка Игорь Олейников. Суровые истории. Мифы и сказки
18 марта, 16:26Культура
Злые боги и некрасивая Афродита: что смотреть на выставке Игоря Олейникова
 
КультураВасилий КандинскийРоссияГригорий БрускинВыставкиТретьяковская галереяНовая Третьяковская галереяНовости культурыSotheby'sчто посмотретькуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала