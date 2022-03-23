https://ria.ru/20220323/bruskin-1779635952.html

"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке

"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке - РИА Новости, 23.03.2022

"Театр мира": масштабная выставка Гриши Брускина в Третьяковке

В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Гриши Брускина, "режиссером" которой он стал сам. О том, зачем идти на ретроспективу одного из самых известных РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:34

2022-03-23T15:34

2022-03-23T16:35

культура

василий кандинский

россия

григорий брускин

выставки

третьяковская галерея

новая третьяковская галерея

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка Гриши Брускина, "режиссером" которой он стал сам. О том, зачем идти на ретроспективу одного из самых известных и успешных художников современности, работы которого заняли девять залов музея, — в материале РИА Новости.Фундаментальный БрускинЛауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, мировую известность Брускин получил после того, как за рекордную тогда сумму — 416 тысяч долларов — на знаменитом московском аукционе Sotheby's в 1988 году была продана его работа "Фундаментальный лексикон" (1986).На выставке можно увидеть работы последних четырех десятилетий, выбранные самим автором. Концептуально они разбиты на восемь "сцен" (плюс эпиграф), каждая из которых знакомит с разными этапами и аспектами творчества Брускина.Перемещаясь из одного пространства в другое, не знаешь, что будет дальше: визуальное решение каждого зала оригинально и ни разу не повторяется.Брускин выступает здесь в роли режиссера: рассказывая историю собственного творчества, он удерживает внимание зрителя, словно в первоклассной постановке. В основе его нарратива не хронологический принцип, а эволюция понимания художником концепта современности. Ведь то, что для нас сегодня архаика, когда-то было актуально.Наше время и архаикаИсследуя феномен современности, Гриша Брускин обращается к знаковым образам искусства разных эпох. На выставке библейские мотивы соседствуют с картинами в стиле соц-арта, видеоинсталляции сменяют средневековые шпалеры, слышна электронная и барочная музыка.Так, открывают выставку две скульптуры, которые отсылают к известным произведениям начала ХХ века. "Проснувшаяся муза" (2020) — к "Спящей музе" Бранкузи (1910), "Всадник" (2019) — к динамическим образам итальянских футуристов и идее "Синего всадника" Василия Кандинского. Подобно художникам начала прошлого столетия, Брускин изображает своего всадника в разных фазах движения одновременно."Футуризм был у истоков модернизма, — поясняет художник. — И этот всадник символизирует некое начало в искусстве, приглашая зрителя отправиться в путешествие, каким является моя выставка".Открыт к диалогуБольшая часть работ не показывалась ранее в России, включая одноименный проект, представленный в Российском павильоне на Венецианской биеннале 2017 года. Хорошо известные многосоставные произведения Гриши Брускина, такие как "Алефбет" и "Коллекция археолога", появляются в новых конфигурациях. Они созданы по принципу бесконечной картины, как и "Фундаментальный лексикон", прославивший художника. Несмотря на кажущуюся сложность, живопись Брускина находит отклик у самого разного зрителя. Полные символизма работы настолько яркие и необычные, что их можно воспринимать на уровне эмоций. На открытый диалог ориентирован и сам автор."Для меня важен и эмоциональный образ. Мне интересен диалог со зрителем независимо от его интеллектуального уровня. Я предлагаю прокомментировать мои интерпретации современности, и этот разговор обогащает и меня и посетителя. И если, наблюдая какие-то феномены в жизни, зрители будут говорить "прямо как у Брускина!" — это и есть настоящее искусство", — рассуждает художник."Гриша Брускин. Смена декораций". Новая Третьяковка, до 24 июля.

https://ria.ru/20220318/oleynikov-1778836415.html

россия

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инсталляция на выставке "Гриша Брускин. Смена декораций Инсталляция на выставке "Гриша Брускин. Смена Декораций", Новая Третьяковка. 2022-03-23T15:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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