Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов
Глава Чечни Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов республики
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, которые являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чечни.
"Сегодня лично проводил на Украину бойцов из легендарного полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Они являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чеченской Республики, которыми командует мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в своем напутствии отметил значимость задач, которые ставит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Кроме того, Кадыров добавил, что "каждый уважающий себя боец должен с честью оправдать оказанное ему высокое доверие и выполнить приказ командования максимально качественно и оперативно". По его словам, от этого зависит будущее народов России и Украины.
"Я проверил оснащение бойцов. Радует, что они укомплектованы самым современным оружием и экипировкой. В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину. Победа будет за нами!" - заключил глава Чечни.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.