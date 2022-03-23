https://ria.ru/20220323/boytsy-1779544556.html

Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов

Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов - РИА Новости, 23.03.2022

Кадыров заявил, что проводил на Украину самых подготовленных бойцов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T00:21

2022-03-23T00:21

2022-03-23T00:21

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что проводил на Украину бойцов полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, которые являются одними из самых подготовленных и боеспособных бойцов Чечни.Он также добавил, что в своем напутствии отметил значимость задач, которые ставит верховный главнокомандующий Владимир Путин. Кроме того, Кадыров добавил, что "каждый уважающий себя боец должен с честью оправдать оказанное ему высокое доверие и выполнить приказ командования максимально качественно и оперативно". По его словам, от этого зависит будущее народов России и Украины."Я проверил оснащение бойцов. Радует, что они укомплектованы самым современным оружием и экипировкой. В случае нештатных ситуаций у них всегда есть возможность позаимствовать вооружение у господина Байдена, который наладил для наших бойцов бесплатные поставки на Украину. Победа будет за нами!" - заключил глава Чечни.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/parad-1779531592.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, украина