Рейтинг@Mail.ru
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/borsch-1779734460.html
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина - РИА Новости, 23.03.2022
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина
Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:34
2022-03-23T23:07
в мире
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738244755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aca08a90fab2b2f3090daf4395b978a1.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News Digital."Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — отметил хозяин заведения.Он объяснил, что раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, потому что так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ".По словам украинца, после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.В материале уточняется, что подобные случаи в США уже возникали. Американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с Россией, а в некоторых случаях открыто проявляют агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая сотрудникам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал случаи проявления яростной русофобии на Западе, однако подчеркивал, что мыслящие люди воспринимают их негативно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html
https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html
https://ria.ru/20220309/chaykovskiy-1777375806.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738244755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d40e2afc3a1b2b5e0688076d40404ffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина
19:34 23.03.2022 (обновлено: 23:07 23.03.2022)
 
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина

В США затравили украинца, владеющего рестораном с русской кухней

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Города мира. Нью Йорк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News Digital.
"Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — отметил хозяин заведения.
Посетители рассматривают картины французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа выставки Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в Париже - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Украсть у русских — не воровство? Когда Париж вернет коллекцию Морозовых
Он объяснил, что раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, потому что так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ".
По словам украинца, после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00
Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин
В материале уточняется, что подобные случаи в США уже возникали. Американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с Россией, а в некоторых случаях открыто проявляют агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая сотрудникам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал случаи проявления яростной русофобии на Западе, однако подчеркивал, что мыслящие люди воспринимают их негативно.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Девушка играет на скрипке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 22:45
Британский оркестр "отменил" Чайковского и поплатился репутацией
 
В миреСШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала