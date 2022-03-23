https://ria.ru/20220323/borsch-1779734460.html

Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина

Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина - РИА Новости, 23.03.2022

Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина

Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:34

2022-03-23T19:34

2022-03-23T23:07

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738244755_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aca08a90fab2b2f3090daf4395b978a1.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News Digital."Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — отметил хозяин заведения.Он объяснил, что раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, потому что так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ".По словам украинца, после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.В материале уточняется, что подобные случаи в США уже возникали. Американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с Россией, а в некоторых случаях открыто проявляют агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая сотрудникам.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал случаи проявления яростной русофобии на Западе, однако подчеркивал, что мыслящие люди воспринимают их негативно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

https://ria.ru/20220309/chaykovskiy-1777375806.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, украина