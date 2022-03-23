19:34 23.03.2022 (обновлено: 23:07 23.03.2022)
Американцы затравили украинского бизнесмена, приняв его за россиянина
В США затравили украинца, владеющего рестораном с русской кухней
Города мира. Нью Йорк
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинец, владеющий рестораном русской кухни в Нью-Йорке, столкнулся с потоком гневных звонков и электронных писем. Об этом он рассказал порталу Fox News Digital.
"Люди подумали, что мы русские. Но даже если бы и так, какое это имеет значение", — отметил хозяин заведения.
Он объяснил, что раньше ресторан позиционировал себя как заведение европейской и русской кухни, потому что так клиенты лучше понимали, каких блюд им ожидать. Посетителям, например, предлагалось попробовать "русский борщ".
По словам украинца, после звонков и сообщений с призывами "возвращаться домой" ресторану пришлось убрать из описания любое упоминание о России. При этом персонал и еда изменений не претерпели.
В материале уточняется, что подобные случаи в США уже возникали. Американцы стали бойкотировать рестораны, владельцы которых связаны с Россией, а в некоторых случаях открыто проявляют агрессию, причиняя вред имуществу заведения и угрожая сотрудникам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал случаи проявления яростной русофобии на Западе, однако подчеркивал, что мыслящие люди воспринимают их негативно.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.