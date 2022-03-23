Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области
В Ишимскую областную больницу №4 поступило восемь скорых и 30 санитарных автомобилей
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
ТЮМЕНЬ, 23 мар - РИА Новости. В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Тюменская область реализует региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, поставка транспорта в Ишим - это первая в 2022 году крупная партия автомобилей, переданных в рамках данной программы, всего в течение года планируется закупить 101 автомобиль, пояснили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области.
"Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", - подчеркнул в посте Александр Моор.
Областная больница №4 объединяет восемь филиалов, в том числе пять больниц в муниципальных районах, четыре участковые больницы, шесть амбулаторий, десять поликлиник, 169 ФАПов, лабораторию и аптеку, отметили в региональном правительстве.