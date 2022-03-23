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Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области - РИА Новости, 23.03.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html
Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области
Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области - РИА Новости, 23.03.2022
Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области
В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:12
2022-03-23T13:12
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
ишим
здоровье - общество
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ТЮМЕНЬ, 23 мар - РИА Новости. В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Тюменская область реализует региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, поставка транспорта в Ишим - это первая в 2022 году крупная партия автомобилей, переданных в рамках данной программы, всего в течение года планируется закупить 101 автомобиль, пояснили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области."Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", - подчеркнул в посте Александр Моор.Областная больница №4 объединяет восемь филиалов, в том числе пять больниц в муниципальных районах, четыре участковые больницы, шесть амбулаторий, десять поликлиник, 169 ФАПов, лабораторию и аптеку, отметили в региональном правительстве.
https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html
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общество, александр моор, тюменская область, ишим, здоровье - общество
13:12 23.03.2022
 
Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области

В Ишимскую областную больницу №4 поступило восемь скорых и 30 санитарных автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 мар - РИА Новости. В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Тюменская область реализует региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, поставка транспорта в Ишим - это первая в 2022 году крупная партия автомобилей, переданных в рамках данной программы, всего в течение года планируется закупить 101 автомобиль, пояснили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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"Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", - подчеркнул в посте Александр Моор.
Областная больница №4 объединяет восемь филиалов, в том числе пять больниц в муниципальных районах, четыре участковые больницы, шесть амбулаторий, десять поликлиник, 169 ФАПов, лабораторию и аптеку, отметили в региональном правительстве.
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