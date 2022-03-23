https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779617840.html

Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области

Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области - РИА Новости, 23.03.2022

Крупную партию машин получила одна из больниц Тюменской области

В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:12

2022-03-23T13:12

2022-03-23T13:12

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

ишим

здоровье - общество

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ТЮМЕНЬ, 23 мар - РИА Новости. В Ишимскую областную больницу №4 в среду поступило 8 машин скорой помощи и 30 санитарных автомобилей, о передаче транспорта медучреждению сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Тюменская область реализует региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, поставка транспорта в Ишим - это первая в 2022 году крупная партия автомобилей, переданных в рамках данной программы, всего в течение года планируется закупить 101 автомобиль, пояснили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области."Это знаковое событие, ведь больница обслуживает 220 тысяч жителей региона, ее филиалы и подразделения находятся в 10 районах. Новый транспорт увеличит мобильность врачей и фельдшеров, что особенно важно при оказании медицинской помощи", - подчеркнул в посте Александр Моор.Областная больница №4 объединяет восемь филиалов, в том числе пять больниц в муниципальных районах, четыре участковые больницы, шесть амбулаторий, десять поликлиник, 169 ФАПов, лабораторию и аптеку, отметили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20220323/vyzovy-1779577788.html

https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779310541.html

тюменская область

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр моор, тюменская область, ишим, здоровье - общество