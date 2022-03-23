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Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач

Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач - РИА Новости, 23.03.2022

Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач

Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:07

2022-03-23T10:07

2022-03-23T10:31

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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко."Им всласть убить "скорую", подстрелить. Широкино, может, слышали? Было в сентября 2014-го, когда поехали за ранеными. Вот "скорая" едет, а по ней миномет работает, работает, работает. Специально. Но, благо, не подстрелил. Им в удовольствие медиков замочить", - сказал Марунченко.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика