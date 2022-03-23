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Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач - РИА Новости, 23.03.2022
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач
Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:31
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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко."Им всласть убить "скорую", подстрелить. Широкино, может, слышали? Было в сентября 2014-го, когда поехали за ранеными. Вот "скорая" едет, а по ней миномет работает, работает, работает. Специально. Но, благо, не подстрелил. Им в удовольствие медиков замочить", - сказал Марунченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
10:07 23.03.2022 (обновлено: 10:31 23.03.2022)
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач
Главврач больницы Новоазовска: украинским националистам нравится стрелять по скорой