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Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач - РИА Новости, 23.03.2022
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Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач - РИА Новости, 23.03.2022
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач
Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:07
2022-03-23T10:31
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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко."Им всласть убить "скорую", подстрелить. Широкино, может, слышали? Было в сентября 2014-го, когда поехали за ранеными. Вот "скорая" едет, а по ней миномет работает, работает, работает. Специально. Но, благо, не подстрелил. Им в удовольствие медиков замочить", - сказал Марунченко.
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в мире, донецкая народная республика
10:07 23.03.2022 (обновлено: 10:31 23.03.2022)
 
Украинским националистам нравится стрелять по медикам, заявил главврач

Главврач больницы Новоазовска: украинским националистам нравится стрелять по скорой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в здании школы в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в здании школы в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в здании школы в селе Безыменное
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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Украинским националистам нравится стрелять по машинам скорой помощи и медикам, заявил журналистам главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко.
"Им всласть убить "скорую", подстрелить. Широкино, может, слышали? Было в сентября 2014-го, когда поехали за ранеными. Вот "скорая" едет, а по ней миномет работает, работает, работает. Специально. Но, благо, не подстрелил. Им в удовольствие медиков замочить", - сказал Марунченко.
 
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