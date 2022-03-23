https://ria.ru/20220323/bolnitsa-1779564182.html

Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска, заявил главврач

Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска, заявил главврач - РИА Новости, 23.03.2022

Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска, заявил главврач

Практически ежедневно в больницу Новоазовска поступают раненые дети из Мариуполя, сообщил журналистам главврач городской больницы Александр Марунченко. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:06

2022-03-23T09:06

2022-03-23T10:32

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НОВОАЗОВСК, 23 мар - РИА Новости. Практически ежедневно в больницу Новоазовска поступают раненые дети из Мариуполя, сообщил журналистам главврач городской больницы Александр Марунченко."К сожалению, практически ни одного дня не обходится, чтобы не было раненых детей. И, к сожалению, не всех мы успеваем спасти. К сожалению, в минувшее воскресенье погибла пятилетняя девочка. Это очень печально", - сказал он."Мы работаем больше в таком режиме: оказание первичной помощи, стабилизация ситуации и перенаправляем либо в Российскую Федерацию, либо в лечебные учреждения тыла, находящиеся в нашей республике (ДНР – ред.)", - добавил главврач.Марунченко добавил, что в больницу Новоазовска ежедневно прибывают около 10-15 беженцев из Мариуполя."Именно беженцев, именно раненных, именно с огнестрелами… И осколочные (ранения – ред.). До 10-15 человек в день бывает. Но эта цифра не точная", - сказал Марунченко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев, являющихся, по сути, заложниками националистических подразделений, которые используют гражданское население в качестве живого щита при ведении боевых действий, сообщало Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/evakuatsiya-1779567246.html

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Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя "Сказать людям проезжайте а потом стоять им в спину - подлее не придумать. Украина не считает жителей Мариуполя своими" - Главврач больницы в Новоазовске рассказал с какими ранениями поступают беженцы из Мариуполя. 2022-03-23T09:06 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь