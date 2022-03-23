В Историческом музее открылась выставка мастера крымских пейзажей
Выставка "Константин Богаевский. Крымская мистерия" открылась в Историческом музее
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяКорабли. Вечернее солнце. 1912. Холст, масло. 133, 5 х 155,8. Русский музей, Санкт-Петербург
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Историческом музее (ГИМ) открылась выставка "Константин Богаевский. Крымская мистерия". Она проводится совместно с Российской галереей искусств и приурочена к 150-летнему юбилею со дня рождения художника, сообщает пресс-служба музея.
По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, крупная выставка Богаевского была собрана "впервые за 50 лет благодаря сотрудничеству с более чем 20 российскими музеями".
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяПорт воображаемого города. 1932. Холст, масло. 118 х 146. Симферопольский художественный музей
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Порт воображаемого города. 1932. Холст, масло. 118 х 146. Симферопольский художественный музей
"Вошедшие в состав выставки художественные произведения и мемориальные предметы позволят посетителям познакомиться с творчеством этого талантливого мастера", — говорит Левыкин.
На выставке — более 100 экспонатов. Это крупномасштабные произведения живописи, графические работы, фотографии, письма, прижизненные публикации и личные вещи. А также первое издание сборника стихов Максимилиана Волошина, иллюстрированное Богаевским. В экспозиции также есть портреты художника, выполненные его друзьями.
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяДонбасс. 1935. Холст, масло. 67 х 142. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Донбасс. 1935. Холст, масло. 67 х 142. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского
Константин Богаевский родился в 1872 году в Феодосии. В юности посещал мастерскую Ивана Айвазовского и брал уроки у пейзажиста Адольфа Фесслера. В 1891 году он поступил в Петербургскую академию художеств и учился там у Архипа Куинджи.
Богаевский принимал участие в выставках "Московского товариществ художников", "Союза русских художников" и "Мира искусства". Основной темой для него как для пейзажиста всегда оставалась красота родного края.
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяПоследние лучи. 1903. Холст, масло. 102 х 138. Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого
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Последние лучи. 1903. Холст, масло. 102 х 138. Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяГора Святого Георгия. 1911. Холст, масло. 133 х 165. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
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Гора Святого Георгия. 1911. Холст, масло. 133 х 165. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
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Последние лучи. 1903. Холст, масло. 102 х 138. Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
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Гора Святого Георгия. 1911. Холст, масло. 133 х 165. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
© Предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
"Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; Кенегезские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Опук был горой посвящения, — с которой ему был указан путь в искусстве; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма, рождая в нем тоску по миражам южных стран, замкам и скалам; а деревья имения Шах-Мамая направляли его вкус к Пуссену и Клоду Лоррену", — вспоминал о художнике Волошин.
Выставка продлится до 13 мая.