https://ria.ru/20220323/bogaevskiy-1778638619.html

В Историческом музее открылась выставка мастера крымских пейзажей

В Историческом музее открылась выставка мастера крымских пейзажей - РИА Новости, 23.03.2022

В Историческом музее открылась выставка мастера крымских пейзажей

В Историческом музее (ГИМ) открылась выставка "Константин Богаевский. Крымская мистерия". Она проводится совместно с Российской галереей искусств и приурочена к РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:31

2022-03-23T13:31

2022-03-23T13:31

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Историческом музее (ГИМ) открылась выставка "Константин Богаевский. Крымская мистерия". Она проводится совместно с Российской галереей искусств и приурочена к 150-летнему юбилею со дня рождения художника, сообщает пресс-служба музея.По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, крупная выставка Богаевского была собрана "впервые за 50 лет благодаря сотрудничеству с более чем 20 российскими музеями"."Вошедшие в состав выставки художественные произведения и мемориальные предметы позволят посетителям познакомиться с творчеством этого талантливого мастера", — говорит Левыкин.На выставке — более 100 экспонатов. Это крупномасштабные произведения живописи, графические работы, фотографии, письма, прижизненные публикации и личные вещи. А также первое издание сборника стихов Максимилиана Волошина, иллюстрированное Богаевским. В экспозиции также есть портреты художника, выполненные его друзьями.Константин Богаевский родился в 1872 году в Феодосии. В юности посещал мастерскую Ивана Айвазовского и брал уроки у пейзажиста Адольфа Фесслера. В 1891 году он поступил в Петербургскую академию художеств и учился там у Архипа Куинджи. Богаевский принимал участие в выставках "Московского товариществ художников", "Союза русских художников" и "Мира искусства". Основной темой для него как для пейзажиста всегда оставалась красота родного края."Он родился среди камней древней Феодосии, стертых, как их имена; бродил в детстве по ее размытым холмам и могильникам; Кенегезские степи приучали его взгляд разбирать созвездия и наблюдать клубящиеся облака. Опук был горой посвящения, — с которой ему был указан путь в искусстве; зубцы коктебельских гор на горизонте были источником его романтизма, рождая в нем тоску по миражам южных стран, замкам и скалам; а деревья имения Шах-Мамая направляли его вкус к Пуссену и Клоду Лоррену", — вспоминал о художнике Волошин.Выставка продлится до 13 мая.

https://ria.ru/20220317/muzey-1778626433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исторический музей, республика крым, феодосия, иван айвазовский, выставки, музеи