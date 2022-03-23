https://ria.ru/20220323/boeing-1779602750.html

СМИ сообщили об обнаружении черного ящика на месте крушения Boeing в Китае

СМИ сообщили об обнаружении черного ящика на месте крушения Boeing в Китае - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ сообщили об обнаружении черного ящика на месте крушения Boeing в Китае

На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Китае нашли один из черных ящиков, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:15

2022-03-23T12:15

2022-03-23T13:56

китай

в мире

гуанси-чжуанский автономный район

china eastern airlines

boeing 737

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ПЕКИН, 23 мар — РИА Новости. На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Китае нашли один из черных ящиков, передает Центральное телевидение КНР."Сегодня во второй половине дня на месте крушения было обнаружено одно регистрирующее устройство", — говорится в сообщении.По сведениям телеканала, перед взлетом лайнер прошел техническое обслуживание и соответствовал требованиям летной годности. Все пилоты были здоровы и имели большой опыт, погода была хорошей.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, но работы осложняются из-за погодных условий.Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в Китае почти за 12 лет. Ее причины пока не называются.

китай

гуанси-чжуанский автономный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, в мире, гуанси-чжуанский автономный район, china eastern airlines, boeing 737