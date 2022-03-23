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Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск" - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/blagoveschensk-1779624412.html
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск" - РИА Новости, 23.03.2022
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"
Надпись на стеле на аэропортовской трассе в областном центре Амурской области теперь гласит "БлагоVeщенск", буква "V" украшена триколором и георгиевской лентой; РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:34
2022-03-23T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
благовещенск
амурская область
украина
ситуация в днр и лнр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Надпись на стеле на аэропортовской трассе в областном центре Амурской области теперь гласит "БлагоVeщенск", буква "V" украшена триколором и георгиевской лентой; как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, это совместная инициатива жителей и мэрии."Этот символ ("V") – отношение Благовещенска к спецоперации и поддержка нашей армии, президента. Это совместная инициатива мэрии и горожан", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Благовещенска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html
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россия
благовещенск
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в мире, россия, благовещенск, амурская область, украина, ситуация в днр и лнр
13:34 23.03.2022
 
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"

Надпись на въезде в областной центр Амурской области изменили на "БлагоVещенск"

© @imameev/TelegramАкция в поддержку российских военных в Благовещенске. Кадр видео
Акция в поддержку российских военных в Благовещенске. Кадр видео
© @imameev/Telegram
Акция в поддержку российских военных в Благовещенске. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Надпись на стеле на аэропортовской трассе в областном центре Амурской области теперь гласит "БлагоVeщенск", буква "V" украшена триколором и георгиевской лентой; как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, это совместная инициатива жителей и мэрии.
"Этот символ ("V") – отношение Благовещенска к спецоперации и поддержка нашей армии, президента. Это совместная инициатива мэрии и горожан", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Благовещенска.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рогозин стал Рогоzиным в поддержку операции России на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Участники акции в поддержку российских военных, задействованных в специальной операции на территории Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 22:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Магасе развернули флаг с буквой Z на 100-метровой башне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБлаговещенскАмурская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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