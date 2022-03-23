https://ria.ru/20220323/blagoveschensk-1779624412.html
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск" - РИА Новости, 23.03.2022
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"
Надпись на стеле на аэропортовской трассе в областном центре Амурской области теперь гласит "БлагоVeщенск", буква "V" украшена триколором и георгиевской лентой; РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:34
2022-03-23T13:34
2022-03-23T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
благовещенск
амурская область
украина
ситуация в днр и лнр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Надпись на стеле на аэропортовской трассе в областном центре Амурской области теперь гласит "БлагоVeщенск", буква "V" украшена триколором и георгиевской лентой; как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, это совместная инициатива жителей и мэрии."Этот символ ("V") – отношение Благовещенска к спецоперации и поддержка нашей армии, президента. Это совместная инициатива мэрии и горожан", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Благовещенска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/rogozin-1776076943.html
https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779538148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, благовещенск, амурская область, украина, ситуация в днр и лнр
Надпись на въезде в областной центр Приамурья изменили на "БлагоVещенск"
Надпись на въезде в областной центр Амурской области изменили на "БлагоVещенск"