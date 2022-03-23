https://ria.ru/20220323/bespilotniki-1779736737.html

Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022

Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников

Российские комплексы противовоздушной обороны уничтожили еще 9 украинских беспилотников в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, заявил в среду РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:51

2022-03-23T19:51

2022-03-23T19:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны уничтожили еще 9 украинских беспилотников в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов", - сказал он.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

россия

харьков

изюм (город)

сумы

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, харьков, изюм (город), сумы, украина