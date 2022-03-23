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Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников
Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 23.03.2022
Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников
Российские комплексы противовоздушной обороны уничтожили еще 9 украинских беспилотников в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, заявил в среду РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:51
2022-03-23T19:51
2022-03-23T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны уничтожили еще 9 украинских беспилотников в Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов", - сказал он.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, харьков, изюм (город), сумы, украина
19:51 23.03.2022 (обновлено: 19:58 23.03.2022)
Вооруженные силы России уничтожили девять украинских беспилотников
Минобороны: ВС России уничтожили девять украинских беспилотников