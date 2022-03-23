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Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак рассказал о ценах на бензин
Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 23.03.2022
Новак рассказал о ценах на бензин
Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России при... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:06
2022-03-23T23:06
экономика
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России при образовании избытка топлива на внутреннем рынке нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак."Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо. … При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции", - сказал Новак, вступая на правительственном часе в Госдуме."Если же будет ситуация избытков - это, конечно, ситуация неестественная для внутреннего рынка - здесь нужно будет принимать, в том числе, и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться", - добавил Новак.Также вице-премьер заявил, что правительство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой будут следить, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не росли слишком высокими темпами."На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты. Мы вместе с ФАС и Минэнерго будем на это обращать внимание, чтобы цены на моторное масло не завышались", - прокомментировал Новак.
https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html
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экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
23:06 23.03.2022
 
Новак рассказал о ценах на бензин

Новак: цены на бензин в России при нормальных условиях будут расти в пределах инфляции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России при образовании избытка топлива на внутреннем рынке нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо. … При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции", - сказал Новак, вступая на правительственном часе в Госдуме.
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"Если же будет ситуация избытков - это, конечно, ситуация неестественная для внутреннего рынка - здесь нужно будет принимать, в том числе, и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться", - добавил Новак.
Также вице-премьер заявил, что правительство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой будут следить, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не росли слишком высокими темпами.
"На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты. Мы вместе с ФАС и Минэнерго будем на это обращать внимание, чтобы цены на моторное масло не завышались", - прокомментировал Новак.
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