https://ria.ru/20220323/benzin-1779763355.html

Новак рассказал о ценах на бензин

Новак рассказал о ценах на бензин - РИА Новости, 23.03.2022

Новак рассказал о ценах на бензин

Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России при... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:06

2022-03-23T23:06

2022-03-23T23:06

экономика

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России при образовании избытка топлива на внутреннем рынке нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак."Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо. … При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции", - сказал Новак, вступая на правительственном часе в Госдуме."Если же будет ситуация избытков - это, конечно, ситуация неестественная для внутреннего рынка - здесь нужно будет принимать, в том числе, и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться", - добавил Новак.Также вице-премьер заявил, что правительство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой будут следить, чтобы цены на моторные масла для автовладельцев не росли слишком высокими темпами."На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты. Мы вместе с ФАС и Минэнерго будем на это обращать внимание, чтобы цены на моторное масло не завышались", - прокомментировал Новак.

https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html

https://ria.ru/20220317/benzin-1778670345.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)