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Крым наладит поставки бензина в Херсонскую область, заявил депутат Госдумы

Крым наладит поставки бензина в Херсонскую область, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 23.03.2022

Крым наладит поставки бензина в Херсонскую область, заявил депутат Госдумы

Крым наладит поставки бензина и продовольствия в приграничную Херсонскую область Украины, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:49

2022-03-23T07:49

2022-03-23T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Крым наладит поставки бензина и продовольствия в приграничную Херсонскую область Украины, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевские власти бросили жителей приграничной с полуостровом Херсонской области Украины. При этом из Крыма туда, в том числе по востановленной железнодорожной ветке, отправляют крупные партии гуманитарной помощи для населения, в первую очередь продовольствие и лекарства.По его словам, некогда утраченный товарооборот между Крымом и Херсонской областью начинает восстанавливаться."Толчком для динамичного развития экономических связей станет запуск полноценного грузового и пассажирского железнодорожного сообщения между регионами", - подчеркнул депутат.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Максим Горбачев

херсонская область , россия, в мире