https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html

Эксперт предположил, сколько будет стоить бензин к концу года

Эксперт предположил, сколько будет стоить бензин к концу года - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт предположил, сколько будет стоить бензин к концу года

Бензин на заправках в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T01:19

2022-03-23T01:19

2022-03-23T10:52

экономика

цены на нефть

аи-92

бензин

россия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бензин на заправках в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.На стоимость топлива на заправках будет влиять и налоговый фактор — решат ли власти вносить изменения в принципы работы демпферного механизма. Все это приведет к тому, что по итогам года бензин на АЗС подорожает на восемь-десять процентов. Средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей, подытожил Коган.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, цены на нефть, аи-92, бензин, россия