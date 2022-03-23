01:19 23.03.2022 (обновлено: 10:52 23.03.2022)
Эксперт предположил, сколько будет стоить бензин к концу года
Аналитик Коган спрогнозировал рост цен на бензин в России к концу 2022 года на 10%
Заправка автомобиля на АЗС
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бензин на заправках в последние недели дешевеет, однако в перспективе будет дорожать в пределах инфляции, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
“Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей, поэтому цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх”, — пояснил он. Экспортеры будут указывать на снижение долларовой цены литра топлива — если раньше она составляла 70-75 центов, то теперь порядка 50 центов.
На стоимость топлива на заправках будет влиять и налоговый фактор — решат ли власти вносить изменения в принципы работы демпферного механизма. Все это приведет к тому, что по итогам года бензин на АЗС подорожает на восемь-десять процентов. Средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей, подытожил Коган.