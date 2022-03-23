https://ria.ru/20220323/belgorod-1779706246.html

В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины

В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины - РИА Новости, 23.03.2022

В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины

В Белгородский области разорвался снаряд, прилетевший из Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:44

2022-03-23T17:44

2022-03-23T21:07

обострение ситуации в днр и лнр

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

украина

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. В Белгородский области разорвался снаряд, прилетевший из Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Несколько человек пострадали.По его словам, из-за взрыва повреждения получил жилой дом. Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщат позже.Губернатор добавил, что для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах вводится режим чрезвычайной ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html

белгородская область

украина

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Кирилл Волков

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр