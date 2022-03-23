Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/belgorod-1779706246.html
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины - РИА Новости, 23.03.2022
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины
В Белгородский области разорвался снаряд, прилетевший из Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:44
2022-03-23T21:07
обострение ситуации в днр и лнр
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713662_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_6be34eef8b931be58beb88cafc045965.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. В Белгородский области разорвался снаряд, прилетевший из Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Несколько человек пострадали.По его словам, из-за взрыва повреждения получил жилой дом. Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщат позже.Губернатор добавил, что для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах вводится режим чрезвычайной ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775002854.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713662_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f682e55990b69ec90f86201985c24016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, украина, ситуация в днр и лнр
17:44 23.03.2022 (обновлено: 21:07 23.03.2022)
 
В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пострадавших при разрыве снаряда

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в Белгородской области
Сотрудники Росгвардии в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. В Белгородский области разорвался снаряд, прилетевший из Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Несколько человек пострадали.

"Произошло ЧП: был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал Гладков.

По его словам, из-за взрыва повреждения получил жилой дом. Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщат позже.
Губернатор добавил, что для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки в этих двух селах вводится режим чрезвычайной ситуации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.
Сотрудник полиции на месте попадания снаряда в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 12:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Белгородской области снарядами повреждены семь домов, заявил губернатор
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала