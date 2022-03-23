https://ria.ru/20220323/bayden-1779765991.html
Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО
Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО - РИА Новости, 23.03.2022
Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО
Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Брюсселе, где хозяин Белого дома намерен провести серию встреч с лидерами стран НАТО. Трансляцию прибытия борта РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:44
2022-03-23T23:44
2022-03-23T23:44
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Брюсселе, где хозяин Белого дома намерен провести серию встреч с лидерами стран НАТО. Трансляцию прибытия борта американского лидера вело агентство Рейтер.В четверг у Байдена запланировано участие во внеочередном саммите стран НАТО, который пройдет при очном присутствии лидеров стран альянса. Главной темой, как было заявлено ранее, станет ситуация на Украине. В свете этого, ожидается, что к участникам брюссельской встречи на высшем уровне обратится Владимир Зеленский.В пятницу президент США вылетит в Польшу, где на следующий день у него состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой. В опубликованном ранее материале американской газеты Politico утверждалось, что центральной темой Байдена станет вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779430994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, джо байден, украина, владимир зеленский, польша, россия, евросоюз, анджей дуда
Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО
Президент США Байден прибыл в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО