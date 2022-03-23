https://ria.ru/20220323/avia-1779669064.html

На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших

На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших - РИА Новости, 23.03.2022

На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших

Человеческие останки были найдены на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:18

2022-03-23T16:18

2022-03-23T16:28

китай

в мире

гуанси-чжуанский автономный район

космос - риа наука

china eastern airlines

boeing 737

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Человеческие останки были найдены на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.Ранее власти Китая сообщали, что на месте крушения был найден бортовой самописец.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.

китай

гуанси-чжуанский автономный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

китай, в мире, гуанси-чжуанский автономный район, космос - риа наука, china eastern airlines, boeing 737