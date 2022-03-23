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На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших - РИА Новости, 23.03.2022
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На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших
На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших - РИА Новости, 23.03.2022
На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших
Человеческие останки были найдены на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:18
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китай
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
космос - риа наука
china eastern airlines
boeing 737
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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Человеческие останки были найдены на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.Ранее власти Китая сообщали, что на месте крушения был найден бортовой самописец.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
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китай, в мире, гуанси-чжуанский автономный район, космос - риа наука, china eastern airlines, boeing 737
16:18 23.03.2022 (обновлено: 16:28 23.03.2022)
 
На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших

Останки людей нашли на месте крушения Boeing 737 на юге Китая

© REUTERS / China DailyОбломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / China Daily
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Человеческие останки были найдены на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Обломки самолета и фрагменты человеческих тканей были найдены на месте крушения лайнера", - говорится в сообщении телевидения.
Ранее власти Китая сообщали, что на месте крушения был найден бортовой самописец.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин-Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.
Поисковые работы на месте крушения Boeing 737 в Китае
© AFP 2022 / STR

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

Люди на въезде в деревню Лу рядом с местом крушения самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines. 22 марта 2022 года
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / ESN / China Fire

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

Место крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines в уезде Тэн городского округа Учжоу
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines, потерпевшего крушение, в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь, Китай. 21 марта 2022
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AFP 2022 / STR

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / China Daily

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
© AFP 2022 / STR

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

Спасатели отдыхают после поисков на месте авиакатастрофы самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines в городе Учжоу, Китай
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
© REUTERS / Tingshu Wang

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

Обломки самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines на экране телевизора в ресторане в Пекине, Китай
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
1 из 11

На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.

© AFP 2022 / STR
2 из 11

Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.

© REUTERS / China Daily
3 из 11

Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 11

Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.

© AFP 2022 / ESN / China Fire
5 из 11

Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
6 из 11

Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
7 из 11

На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
8 из 11

Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.

© AFP 2022 / STR
9 из 11

Обломки самолета Boeing 737 на месте крушения.

© REUTERS / China Daily
10 из 11

Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.

© AFP 2022 / STR
11 из 11

На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.

© REUTERS / Tingshu Wang
 
КитайВ миреГуанси-Чжуанский автономный районКосмос - РИА НаукаChina Eastern AirlinesBoeing 737
 
 
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