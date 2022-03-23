На месте крушения Boeing 737 на юге Китая обнаружили останки погибших

Останки людей нашли на месте крушения Boeing 737 на юге Китая
На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.
На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.
Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.
Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.
Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.
Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.
Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.
Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.
Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.
Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.
Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.
Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.
На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.
На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.
Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.
Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.
Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.
Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.
На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.
На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.
На месте происшествия спасатели нашли обломки разбившегося самолета, однако ни выживших, ни тел погибших пока не обнаружили.
Boeing потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар.
Самолет выполнял внутренний рейс из Куньмина в Гуанчжоу. По данным местных властей, иностранцев, включая россиян, на борту не было.
Согласно данным на сайте flightradar24, самолет летел на крейсерской высоте примерно в 8,9 километра, когда вдруг резко начал терять высоту и скорость.
Родственники пассажиров с потерпевшего крушение рейса MU5735 ждут известий в международном аэропорту Гуанчжоу-Байюнь.
Крушение пассажирского Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за более чем 11 лет.
На место катастрофы было направлено 450 пожарных. Им удалось потушить лесной пожар, вызванный крушением Boeing.
Ни власти, ни авиакомпания пока не обнародуют никаких версий причины катастрофы. Эксперты считают, что самолет мог упасть из-за отказа двигателей на крейсерской высоте.
Управление гражданской авиации США сообщило о готовности помочь Китаю в расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 737.
На месте крушения самолета были обнаружены обгоревшие удостоверения личности, кошельки и другие вещи пассажиров. Гористая местность создает большие трудности для поисковой работы.