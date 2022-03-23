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Невеста Ассанжа прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш - РИА Новости, 23.03.2022
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Невеста Ассанжа прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш
Невеста Ассанжа прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш - РИА Новости, 23.03.2022
Невеста Ассанжа прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Морис прибыла на свадьбу в британскую тюрьму Белмарш, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:37
2022-03-23T16:41
в мире
справки
вивьен вествуд
эквадор
лондон
сша
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Морис прибыла на свадьбу в британскую тюрьму Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники Ассанжа радостно приветствовали Морис, пока она позировала фотографам в светло-сером свадебном платье от Вивьен Вествуд. Морис с двумя детьми сопровождает небольшая группа членов семьи и друзей - на церемонию допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также два охранника. Ожидается, что Стелла Морис разрежет свадебный торт и произнесет речь после завершения свадебной церемонии, которая запланирована на 13.00 (16.00 мск).Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил. Верховный суд Великобритании в марте отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, теперь дело переходит к главе МВД Британии Прити Пател.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, справки, вивьен вествуд, эквадор, лондон, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
16:37 23.03.2022 (обновлено: 16:41 23.03.2022)
 
Невеста Ассанжа прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш

Невеста Ассанжа Стелла Морис прибыла на свадьбу в тюрьму Белмарш

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа
Сторонники Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Сторонники Джулиана Ассанжа
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 мар – РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Морис прибыла на свадьбу в британскую тюрьму Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Ассанжа радостно приветствовали Морис, пока она позировала фотографам в светло-сером свадебном платье от Вивьен Вествуд. Морис с двумя детьми сопровождает небольшая группа членов семьи и друзей - на церемонию допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также два охранника. Ожидается, что Стелла Морис разрежет свадебный торт и произнесет речь после завершения свадебной церемонии, которая запланирована на 13.00 (16.00 мск).
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил. Верховный суд Великобритании в марте отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, теперь дело переходит к главе МВД Британии Прити Пател.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 20:22
Лондон отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США, сообщил WikiLeaks
 
В миреСправкиВивьен ВествудЭквадорЛондонСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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