https://ria.ru/20220323/amerika-1779574278.html
СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак
СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак
Представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США во вторник провели телефонные переговоры с тысячами представителей местных... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:24
2022-03-23T10:24
2022-03-23T10:24
в мире
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министерство внутренней безопасности сша
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США во вторник провели телефонные переговоры с тысячами представителей местных органов власти, компаний и агентств по управлению рисками после заявления президента США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны РФ, сообщает издание New York Times.Как говорилось в ранее распространённом заявлении Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия якобы может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом."На следующий день после того, как президент Байден предупредил о кибертатаках из РФ, представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США провели трехчасовой телефонный разговор с более чем 13 тысячами представителей агентств по управлению рисками, местных органов власти и компаний", - пишет газета.Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, министерство внутренней безопасности сша
СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак
NYT: МВБ связалось с местными властями после слова Байдена об угрозе кибератак из России