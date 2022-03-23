https://ria.ru/20220323/amerika-1779574278.html

СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак

СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ сообщили о реакции МВБ на слова Байдена об угрозе российских кибератак

Представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США во вторник провели телефонные переговоры с тысячами представителей местных... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:24

2022-03-23T10:24

2022-03-23T10:24

в мире

сша

россия

украина

министерство внутренней безопасности сша

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США во вторник провели телефонные переговоры с тысячами представителей местных органов власти, компаний и агентств по управлению рисками после заявления президента США Джо Байдена о возможных кибератаках со стороны РФ, сообщает издание New York Times.Как говорилось в ранее распространённом заявлении Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия якобы может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом."На следующий день после того, как президент Байден предупредил о кибертатаках из РФ, представители службы кибербезопасности министерства внутренней безопасности США провели трехчасовой телефонный разговор с более чем 13 тысячами представителей агентств по управлению рисками, местных органов власти и компаний", - пишет газета.Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, министерство внутренней безопасности сша