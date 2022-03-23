https://ria.ru/20220323/aktsii-1779758812.html

Россия проводит 57 гуманитарных акций на Украине и в республиках Донбасса

Россия проводит 57 гуманитарных акций на Украине и в республиках Донбасса - РИА Новости, 23.03.2022

Россия проводит 57 гуманитарных акций на Украине и в республиках Донбасса

Пятьдесят семь гуманитарных акций проводятся в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях Украины и республиках Донбасса, раздаются более 500 тонн... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:13

2022-03-23T22:13

2022-03-23T22:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779736456_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_cd713132a0d1ec6d03a429087b32acdb.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Пятьдесят семь гуманитарных акций проводятся в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях Украины и республиках Донбасса, раздаются более 500 тонн гумпомощи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня проводятся 57 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях и республиках Донбасса, в ходе которых населению передаются 519 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты", - сказал он.Как уточняет Мизинцев, РФ на Украину уже доставила 4 554 тонны гуманитарных грузов и провела 561 гуманитарную акцию, за последние сутки проведено 22 акции и передано 209 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/mer-1779751782.html

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр