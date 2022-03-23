https://ria.ru/20220323/agrarii-1779622884.html
Правительство создаст единую цифровую платформу для аграриев
Правительство создаст единую цифровую платформу для аграриев - РИА Новости, 23.03.2022
Правительство создаст единую цифровую платформу для аграриев
Правительство России создаст единую цифровую платформу для аграриев, которая позволит прогнозировать развитие подотраслей, сообщает вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:26
2022-03-23T13:26
2022-03-23T13:26
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России создаст единую цифровую платформу для аграриев, которая позволит прогнозировать развитие подотраслей, сообщает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале по итогам совещания с Минсельхозом по цифровизации АПК."В контуре министерства – десятки разных систем, и все они имеют стратегическое значение. Например, сбор и аналитика посевных площадей, границы полей и сельхозучастков, сведения о плодородии и данные о внесении минеральных удобрений. Наша задача объединить все это на единой платформе, создать единое окно для аграриев. Вся аналитика, услуги и меры поддержки будут на единой платформе. Конечно, это существенно облегчит аграриям получение госуслуг, а всей вертикали – позволит прогнозировать развитие подотраслей", - говорится в сообщении.По словам Абрамченко, создание платформы оптимизирует процессы получения господержки, облегчит отчетность, ускорит и переведет ряд услуг в электронный вид, обеспечит аграриев полным набором достоверных отраслевых данных.Также планируется запуск эксперимента по консолидации данных о землях сельскохозяйственного назначения - прежде всего, сельхозугодьях - в ведении Минсельхоза. Таким образом планируется отслеживать уровень производительности, наличие мелиорации, необходимость корректировки внесения минудобрений или средств защиты растений. Такая мера позволит управлять производительностью и повысить эффективность выращивания сельхозкультур, подчеркивает вице-премьер."Считаю, что цифровизация ключевой отрасли экономики позволит облегчить труд аграриев, повысить эффективность и нарастить IT-компетенции в такой важной сфере", - заключает Абрамченко.
https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, правительство рф
Правительство создаст единую цифровую платформу для аграриев
Вице-премьер Абрамченко: правительство создаст единую цифровую платформу для аграриев
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Правительство России создаст единую цифровую платформу для аграриев, которая позволит прогнозировать развитие подотраслей, сообщает вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале
по итогам совещания с Минсельхозом по цифровизации АПК.
"В контуре министерства – десятки разных систем, и все они имеют стратегическое значение. Например, сбор и аналитика посевных площадей, границы полей и сельхозучастков, сведения о плодородии и данные о внесении минеральных удобрений. Наша задача объединить все это на единой платформе, создать единое окно для аграриев. Вся аналитика, услуги и меры поддержки будут на единой платформе. Конечно, это существенно облегчит аграриям получение госуслуг, а всей вертикали – позволит прогнозировать развитие подотраслей", - говорится в сообщении.
По словам Абрамченко, создание платформы оптимизирует процессы получения господержки, облегчит отчетность, ускорит и переведет ряд услуг в электронный вид, обеспечит аграриев полным набором достоверных отраслевых данных.
Также планируется запуск эксперимента по консолидации данных о землях сельскохозяйственного назначения - прежде всего, сельхозугодьях - в ведении Минсельхоза
. Таким образом планируется отслеживать уровень производительности, наличие мелиорации, необходимость корректировки внесения минудобрений или средств защиты растений. Такая мера позволит управлять производительностью и повысить эффективность выращивания сельхозкультур, подчеркивает вице-премьер.
"Считаю, что цифровизация ключевой отрасли экономики позволит облегчить труд аграриев, повысить эффективность и нарастить IT-компетенции в такой важной сфере", - заключает Абрамченко.