https://ria.ru/20220323/adminnagruzka-1779663721.html

Госдума приняла закон о снижении административной нагрузки на МСП

Госдума приняла закон о снижении административной нагрузки на МСП - РИА Новости, 23.03.2022

Госдума приняла закон о снижении административной нагрузки на МСП

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении разработанный Минэком и Корпорацией МСП законопроект с поправками в КоАП, нацеленный на снижение РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:04

2022-03-23T16:04

2022-03-23T16:04

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

технологии

единая россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении разработанный Минэком и Корпорацией МСП законопроект с поправками в КоАП, нацеленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес.После вступления документа в силу предприниматели получат возможность исправить допущенные ошибки, прежде чем на них будут накладывать штрафы. Закон включает в себя четыре инициативы, которые принимаются и будут работать вместе.Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Законотворческий процесс курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов, технологии, единая россия