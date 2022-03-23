Госдума приняла закон о снижении административной нагрузки на МСП
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении разработанный Минэком и Корпорацией МСП законопроект с поправками в КоАП, нацеленный на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес.
После вступления документа в силу предприниматели получат возможность исправить допущенные ошибки, прежде чем на них будут накладывать штрафы. Закон включает в себя четыре инициативы, которые принимаются и будут работать вместе.
"Так, бизнес получает "право на ошибку", когда при первом нарушении предпринимателей не будут штрафовать, а вынесут предупреждение и дадут возможность устранить недостатки. Также для малого и среднего бизнеса снижаются штрафы, до уровня, предусмотренного для ИП. Закон отменяет одновременную ответственность для должностного и юрлица, когда нарушение произошло по вине работника. Еще одно положение закона устанавливает принцип "одна проверка — одна санкция", то есть штрафы за однотипные нарушения в рамках одной проверки не будут суммироваться", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и "Единой Россией". Законотворческий процесс курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.