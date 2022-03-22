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В Тамбовской области на жилье для детей сирот выделят 360 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022
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Тамбовская область
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В Тамбовской области на жилье для детей сирот выделят 360 млн рублей
В Тамбовской области на жилье для детей сирот выделят 360 млн рублей - РИА Новости, 22.03.2022
В Тамбовской области на жилье для детей сирот выделят 360 млн рублей
В Тамбовской области в 2022 году будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот более 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:40
2022-03-22T18:40
тамбовская область
жилье
сироты
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Тамбовской области в 2022 году будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот более 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.В настоящее время в региональном списке нуждающихся в жилье детей-сирот старше 18 лет числятся 1645 человек. В 2022 году планируется обеспечить их 318 квартирами.В частности, в текущем году намечено выдать детям-сиротам через органы соцзащиты не менее 54 жилищных сертификатов на приобретение жилья, 30 из них уже получено."Жилищный сертификат стал альтернативой ранее заведенному порядку предоставления квартир детям-сиротам. Это позволит сократить очередь на предоставление жилья. Размер жилищного сертификата рассчитывается на дату его выдачи. Покупаемая квартира должна быть не менее 18 квадратных метров", - говорится в сообщении.Получить денежную помощь государства на улучшение жилищных условий могут дееспособные несудимые дети-сироты старше 23 лет. Они должны быть официально трудоустроенными не менее полугода, либо не работать по официальным причинам (декретный отпуск,​ уход за ребенком-инвалидом).
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жилье, сироты
18:40 22.03.2022
 

В Тамбовской области на жилье для детей сирот выделят 360 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Тамбовской области в 2022 году будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот более 360 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В настоящее время в региональном списке нуждающихся в жилье детей-сирот старше 18 лет числятся 1645 человек. В 2022 году планируется обеспечить их 318 квартирами.
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В частности, в текущем году намечено выдать детям-сиротам через органы соцзащиты не менее 54 жилищных сертификатов на приобретение жилья, 30 из них уже получено.
"Жилищный сертификат стал альтернативой ранее заведенному порядку предоставления квартир детям-сиротам. Это позволит сократить очередь на предоставление жилья. Размер жилищного сертификата рассчитывается на дату его выдачи. Покупаемая квартира должна быть не менее 18 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Получить денежную помощь государства на улучшение жилищных условий могут дееспособные несудимые дети-сироты старше 23 лет. Они должны быть официально трудоустроенными не менее полугода, либо не работать по официальным причинам (декретный отпуск,​ уход за ребенком-инвалидом).
 
Тамбовская областьЖильеСироты
 
 
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