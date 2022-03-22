В Афинах призвали Евросоюз готовиться к дефициту зерновых на рынке
Замглавы МИД Греции Варвициотис призвал Евросоюз готовиться к дефициту зерновых на рынке
Пшеничное поле
АФИНЫ, 22 мар – РИА Новости. Греция и Евросоюз должны готовиться к дефициту зерновых на рынке, вопросы энергетического и продовольственного кризиса, а также дополнительных санкций против России будут основными в повестке дня Совета по общим вопросам ЕС, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис по прибытии на заседание в Брюсселе.
"Сегодня в рамках подготовки к Европейскому совету мы обсудим тему Украины, то, как Европа в целом будет реагировать как на российское вторжение, так и на проблемы, связанные с гуманитарной помощью Украине, а также дополнительные санкции против России, которые следует рассматривать в свете продолжающихся военных операций", - сказал Варвициотис.
По его словам, большой проблемой для Европы и ее граждан является рост цен на энергоносители, и премьер Греция уже представил ряд предложений для решения проблемы. "К сожалению, Европейский союз еще не пришел в целом к единому ответу на этот вызов, который ставит под большой риск экономическую жизнеспособность всех граждан ЕС, и ответ на него должен быть европейским. Не каждая страна в одиночку может справиться с последствиями этого энергетического кризиса", - сказал он.
Варвициотис заявил, что ситуация на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке. "Мы должны начать готовиться к тому, что будет вследствие военных операций на Украине, а это возможный дефицит основных зерновых на рынке. Это может означать, во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока", - сказал он.
"Европа должна начать готовиться к этому продовольственному кризису, и первые переговоры состоятся сегодня утром в Брюсселе", - заявил первый замглавы МИД Греции, подчеркнув, что ответы на большие вызовы должны быть не национальными, а европейскими.
В последние недели в Европе растут цены на зерновые, при этом производители не спешат продавать их.