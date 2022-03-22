https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779429185.html

Зеленский решил задобрить американцев, но разозлил японцев

Японцы отвернулись от Зеленского после его слов о Перл-Харборе - РИА Новости, 22.03.2022

Зеленский решил задобрить американцев, но разозлил японцев

Читатели японской версии журнала Newsweek жестко отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского к членам американского конгресса о ситуации на Украине. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:10

2022-03-22T13:10

2022-03-22T16:55

обострение ситуации в днр и лнр

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киев

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украина

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читатели японской версии журнала Newsweek жестко отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского к членам американского конгресса о ситуации на Украине.Среди прочего он сравнил российскую спецоперацию с терактами 11 сентября и нападением японских войск на американскую базу Перл-Харбор. Многие пользователи выразили мнение, что такое сравнение неуместно, а некоторые из тех, кто ранее сочувствовал Киеву, решили поменять свою точку зрения."Вопрос: почему Япония должна была напасть на Перл-Харбор? Потому что вокруг нее Америкой была развернута осадная сеть ABCD, которая изолировала Японию и планировала втянуть ее в войну. Это отвечало интересам США. Поэтому Япония и атаковала Перл-Харбор. Если в этот раз исторический опыт Японии примерить на Россию, то можно сказать, что Америка вынуждала Россию к операции на Украине. Разве не так? Думаю, мы, японцы, должны больше извлекать уроков и учиться на истории войны в Тихом океане", — считает jin."Это не просто военная спецоперация, взявшаяся непонятно откуда. Теперь ясно, что именно Зеленский был тем ключевым лицом, которое долгое время продолжало провоцировать Россию и втягивать ее в вооруженный конфликт. Этой речи Зеленского перед конгрессом было достаточно, чтобы заставить меня почувствовать нечто подобное. Вот почему я, если честно, не могу поддерживать Украину", — подчеркнул aoi."Интересно, сколько у Зеленского во рту языков? Его волнует только ситуация в его стране, а что там у остальных — это Зеленского не волнует. Пока у вас с этой страной все хорошо, вас не волнуют эмоциональные проблемы между другими странами", — отметил rht."О чем этот Зеленский говорит? Любой японец может понять чушь разговора об украинском вопросе в контексте войны на Тихом океане. Ведь Зеленский родился не в ее время. Другой вопрос, руководит ли он Украиной на самом деле или нет. Значит ли это, что некоторые люди этого не понимают? Влияют ли эти его заявления на судьбу Украины? Как он может руководить в опаснейшей ситуации, когда на кону — судьба страны? Он думает, что ошибки можно исправить на словах?" — задался вопросами mir.По мнению читателей, тех, кто прекратит поддерживать украинского президента за слова о Перл-Харборе, будет много: более того, его "нельзя было поддерживать и до этих заявлений".Атака на Перл-Харбор привела к участию США во Второй мировой войне, а после терактов 11 сентября Вашингтон начал операцию в Афганистане, которая спустя 20 лет закончилась бегством из страны и восстановлением власти "Талибана"*. Киев не скрывает, что хочет втянуть Соединенные Штаты и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая ввести бесполетную зону. Западные лидеры, в свою очередь, говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220317/yaponiya-1778632617.html

https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779419880.html

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779408616.html

https://ria.ru/20211207/napadenie-1762395992.html

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Станислав Ванд

владимир путин, россия, сша, киев, талибан, нато, украина, владимир зеленский, япония