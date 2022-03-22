https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779404650.html

В ЛНР призвали судить Зеленского как преступника

В ЛНР призвали судить Зеленского как преступника - РИА Новости, 22.03.2022

В ЛНР призвали судить Зеленского как преступника

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского преступником и заявил,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:12

2022-03-22T11:12

2022-03-22T11:12

в мире

владимир путин

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владимир зеленский

украина

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского преступником и заявил, что стремиться наградить его Нобелевской премией мира могут только соучастники его преступлений.Ранее ряд европейских политиков выступили с инициативой наградить Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году, следует из их письма, опубликованном на специальном сайте nobelprizeforukraine."Зеленский - преступник, место которому на скамье подсудимых международного трибунала за преступления перед украинским народом, за возрождение и легализацию нацизма, за многочисленные смерти мирных жителей. За проведение политики, направленной на уничтожение как украинцев, так и украинской государственности", - заявил Мирошник РИА Новости, комментируя эту инициативу.По мнению Мирошника, "маниакально стремиться наградить преступника могут только соучастники"."Если европейские политики чувствуют свою причастность к этим процессам, то они вполне могут рассчитывать на место рядом с Зеленским, только не в списке номинантов на Нобелевскую премию, а на скамье подсудимых, за сокрытие преступлений, их поддержку и софинансирование", - подчеркнул собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779218948.html

https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина, нобелевская премия, родион мирошник