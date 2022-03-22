https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779367159.html

Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"

Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех" - РИА Новости, 22.03.2022

Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"

Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T02:14

2022-03-22T02:14

2022-03-22T03:00

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луганская народная республика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности.Зеленский считает, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.По его словам, Украине нужно "успокоиться" с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы."Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО", - отметил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/priznanie-1779197011.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина