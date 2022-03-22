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Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех" - РИА Новости, 22.03.2022
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Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"
Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех" - РИА Новости, 22.03.2022
Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"
Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:14
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луганская народная республика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности.Зеленский считает, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.По его словам, Украине нужно "успокоиться" с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы."Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО", - отметил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, украина
02:14 22.03.2022 (обновлено: 03:00 22.03.2022)
 
Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"

Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом России Путиным темы Крыма и Донбасса

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности.
Зеленский считает, что гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.
"Я считаю, что это очень тяжелая история для всех - и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Суспiльне".
По его словам, Украине нужно "успокоиться" с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы.
"Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс, он компромиссный для всех: для Запада который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО", - отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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