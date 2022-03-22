https://ria.ru/20220322/zavod-1779478039.html

Завод шин Nokian Tyres отказался от инвестиций в России

Завод шин Nokian Tyres отказался от инвестиций в России - РИА Новости, 22.03.2022

Завод шин Nokian Tyres отказался от инвестиций в России

Крупнейший актив финского производителя шин Nokian Tyres, завод, расположенный в Всеволожске Ленинградской области, продолжает работу, инвестиции прекращены,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:29

2022-03-22T16:29

2022-03-22T16:56

экономика

финляндия

сша

россия

nokian tyres

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Крупнейший актив финского производителя шин Nokian Tyres, завод, расположенный в Всеволожске Ленинградской области, продолжает работу, инвестиции прекращены, как и прием российских заказов на грузовые шины, сообщает производитель в пресс-релизе. "Продолжая производство шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres продолжала управлять заводом и контролировать его. Мы больше не инвестируем в российское производство", - говорится в сообщении.Финская компания стремится увеличить мощности своих производств в США и Финляндии."Согласно плану, все шины, продаваемые в странах Северной Европы, будут производиться в Нокиа, а все шины, продаваемые в Северной Америке, будут производиться в Нокиа и США. Мы также стремимся найти новые дополнительные мощности для нашего производства и географически диверсифицировать наши производственные операции", - уточняет компания.Все грузовые шины Nokian Tyres разрабатываются и производятся в Финляндии и ЕС, заказы на данные виды шин из России не принимаются, уточняет производитель.Компания следит за развитием ситуации на Украине, на российском рынке и продолжает на неё оперативно реагировать при необходимости, уточняет производитель.Nokian Tyres - самый северный в мире производитель шин и одна из самых устойчивых компаний в отрасли. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа, в Финляндии (6 миллионов шин в год), российском Всеволожске, Ленинградская область (14 миллионов шин в год) и запущенном в 2020 году заводе в американском Дейтоне. Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.

https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, финляндия, сша, россия, nokian tyres