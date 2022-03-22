https://ria.ru/20220322/zapad-1779430874.html

В Кремле рассказали об антироссийской истерике на Западе

В Кремле рассказали об антироссийской истерике на Западе - РИА Новости, 22.03.2022

В Кремле рассказали об антироссийской истерике на Западе

Развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения, так что в настоящее время РФ может принять лишь очень ограниченное число мер... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:17

2022-03-22T13:17

2022-03-22T13:29

россия

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения, так что в настоящее время РФ может принять лишь очень ограниченное число мер для противодействия русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очень мало каких-то мер возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает... Истерика такая, что она не дает возможности принимать европейцам какие-то трезвые решения. Поэтому для русских, которые живут за границей, для русскоговорящих, сейчас действительно очень сложные времена", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в Кремле способы защиты русских за рубежом на фоне нарастающей волны русофобии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии