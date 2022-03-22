https://ria.ru/20220322/yuan-1779364704.html
Названы подводные камни вкладов в юанях
Названы подводные камни вкладов в юанях - РИА Новости, 22.03.2022
Названы подводные камни вкладов в юанях
На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:19
2022-03-22T03:19
2022-03-22T03:19
экономика
сша
тайвань
китай
юань
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки. Однако, несмотря на все плюсы этой резервной валюты, у нее есть и минусы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Прежде всего, экономика Поднебесной экспортоориентированная – в случае начала кризиса она может не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Кроме того, не следует забывать и о многолетнем противостоянии США и Китая. "Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.Кроме того, множество китайских компаний и банков излишне закредитованы, что может привести к тому, что в случае проблем инвесторы будут в страхе продавать их акции. Это также может ударить по китайской валюте, заключил он.
https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, тайвань, китай, юань
Названы подводные камни вкладов в юанях
Эксперт Верников предупредил о рисках вкладов в юанях из-за возможной войны за Тайвань