https://ria.ru/20220322/yuan-1779364704.html

Названы подводные камни вкладов в юанях

Названы подводные камни вкладов в юанях - РИА Новости, 22.03.2022

Названы подводные камни вкладов в юанях

На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T03:19

2022-03-22T03:19

2022-03-22T03:19

экономика

сша

тайвань

китай

юань

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки. Однако, несмотря на все плюсы этой резервной валюты, у нее есть и минусы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Прежде всего, экономика Поднебесной экспортоориентированная – в случае начала кризиса она может не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Кроме того, не следует забывать и о многолетнем противостоянии США и Китая. "Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.Кроме того, множество китайских компаний и банков излишне закредитованы, что может привести к тому, что в случае проблем инвесторы будут в страхе продавать их акции. Это также может ударить по китайской валюте, заключил он.

https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html

сша

тайвань

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, тайвань, китай, юань