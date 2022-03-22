Рейтинг@Mail.ru
Названы подводные камни вкладов в юанях - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/yuan-1779364704.html
Названы подводные камни вкладов в юанях
Названы подводные камни вкладов в юанях - РИА Новости, 22.03.2022
Названы подводные камни вкладов в юанях
На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:19
2022-03-22T03:19
экономика
сша
тайвань
китай
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_bd1859f687e76dcb0838fd7c4ea700db.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки. Однако, несмотря на все плюсы этой резервной валюты, у нее есть и минусы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Прежде всего, экономика Поднебесной экспортоориентированная – в случае начала кризиса она может не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Кроме того, не следует забывать и о многолетнем противостоянии США и Китая. "Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.Кроме того, множество китайских компаний и банков излишне закредитованы, что может привести к тому, что в случае проблем инвесторы будут в страхе продавать их акции. Это также может ударить по китайской валюте, заключил он.
https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_570440c0189654a982a091cd73725d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, тайвань, китай, юань
03:19 22.03.2022
 
Названы подводные камни вкладов в юанях

Эксперт Верников предупредил о рисках вкладов в юанях из-за возможной войны за Тайвань

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты китайских юаней
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. На фоне валютной нестабильности многие обратили внимание на китайский юань. Вклады в юанях как альтернативу долларами и евро сейчас предлагают многие банки. Однако, несмотря на все плюсы этой резервной валюты, у нее есть и минусы, рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
Прежде всего, экономика Поднебесной экспортоориентированная – в случае начала кризиса она может не справиться с поставками товаров в прежнем объеме. Кроме того, не следует забывать и о многолетнем противостоянии США и Китая. "Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.
Нефть - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:51
WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани
Кроме того, множество китайских компаний и банков излишне закредитованы, что может привести к тому, что в случае проблем инвесторы будут в страхе продавать их акции. Это также может ударить по китайской валюте, заключил он.
 
ЭкономикаСШАТайваньКитайЮань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала